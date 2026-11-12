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韓國天團BTS將於下週來到高雄世運主場館開唱，超強人氣讓門票一位難求，為了沒有票、無法前來的粉絲也能一起同樂，威秀影城宣布直播《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG & JAKARTA: LIVE VIEWING》，然而首播門票開賣一樣被秒殺，因此官方緊急宣布加開直播場次，全台18家影城、2天共釋出近1.1萬個座位，將於今（12）日下午1點開賣，票價為1450元，購買就送限定特典，沒買到票的ARMY千萬別錯過。BTS高雄場電影院直播日前已在5日開賣，不過販售後一位難求，還是有許多粉絲沒有獲得看BTS的資格，因此威秀官方宣布追加場次，擴大至全台18家影城、2天共釋出近1.1萬個座位，今日下午1點威秀官網以及app開賣、11月13日臨櫃啟售，票價1450元，購買還送限量特典。本次BTS巡演採用「360度全環形沉浸式舞台」，威秀影城將透過高畫質大銀幕即時傳送，讓影廳化身搖滾區，讓廣大阿米（ARMY）不用舟車勞頓，就可以在生活圈沉浸在七位成員（RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook）體育場級的震撼演出！現場直播：2026年11月21日（六）18:45 入場安可重播：2026年11月22日（日）12:00 入場現場直播：安可重播：2026年11月12日（四）：威秀影城官網、官方APP2026年11月13日（五）：影城營業日起，開放現場臨櫃售票1,450元專屬特製特典即將公開，敬請期待！台北：MUVIE CINEMAS台北松仁、台北南港LaLaport、信義威秀影城、京站威秀影城、西門威秀影城新北：板橋大遠百威秀影城、林口M.O.P.威秀影城、新店裕隆城威秀影城、中和環球威秀影城桃園：統領威秀影城新竹：新竹大遠百威秀影城、新竹巨城威秀影城台中：MUVIE CINEMAS台中TIGER CITY、台中大遠百威秀影城、iFG遠雄廣場威秀影城台南：台南大遠百威秀影城、台南南紡威秀影城高雄：高雄大遠百威秀影城