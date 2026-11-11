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被沈伯洋要Line！蔣萬安吐真心話

沈伯洋被稱白雪公主 蔣萬安：七個小矮人是誰？

若陪沈伯洋一天最想看「松機限高」

最想突破的標籤不是偶包！蔣萬安竟放閃太太

選戰進入倒數，台北市長蔣萬安力拚連任，今（11）日晚間特別上「民眾之聲」合體民眾黨台北市議員陳宥丞、林珍羽、張志豪、黃瀞瑩、議員候選人許甫與吳怡萱一起開直播，現場秒變成議會質詢台。白營小雞狂出考題，其中一題特別問到，「辯論會上沈伯洋跟你要line，你怎麼忍住不笑？」沒想到蔣萬安突然做出震胸動作說「讓我撲通撲通」，林珍羽大笑表示「你是想要做崔傘嗎？他很壞嘟嘟嘟」，讓現場笑翻。合體民眾黨小雞，蔣萬安有備而來，面對各種問題不再問A答B。在「蔣出真心話」環節，被問了7題，讓白營議員最好奇的是，當時沈伯洋跟他要line時，他怎麼能那麼正經不笑？選項A，以為他在講的是Light；選項B，WORK OUT；選項C，其實我很想加他。蔣萬安不猶豫答A、開玩笑說，「你要換Light嗎？」、「你們今天的題目都很不Light」。最後坦言，當時他心裡OS是「恩...不是在辯論會上嗎？怎麼會突然跟我要line？讓我撲通撲通。」並做出震胸、摸心臟動作，現場氣氛超歡樂。另外，蔣萬安也被問到「有網友說沈伯洋是白雪公主，你第一個想法是什麼？」A、他的競選背心是鳥縫的嗎？B、魔鏡可以借我用嗎？C 其實，我剛好也是白馬王子體質。結果蔣萬安竟自創選項表示，他的答案是D，想知道沈伯洋身邊的七個小矮人是誰？立刻引發現場熱烈討論，沒想到「吳思瑤、曹興誠」都被點名入列。民眾黨議員還問蔣萬安，如果要陪沈伯洋一天，你最想帶他去哪裡？是要去看垃圾桶，還是到火鍋店決戰芋頭，又或是松山機場看限高。這時，蔣萬安和其他議員都一樣，想帶沈伯洋去松機看限高。張志豪開玩笑說，帶去看了之後，他可能自己就覺得他輸了。全場唯獨黃瀞瑩的答案不一樣，蔣萬安納悶問「為什麼學姐會說我要去跟他決戰芋頭？」陳宥丞笑說，「因為她是雙子座，她喜歡製造節目效果。」雖然話題離不開沈伯洋，但蔣萬安心裡最重要的還是太太石舫亘，因為當他被問到現在最想要突破哪一個外界替他貼的標籤？是過度保護、時無趣時無助，還是偶包太重？蔣萬安卻跌破大家眼鏡，選擇了無趣。當場被吳怡萱質疑「你不覺得你自己偶包太重嗎？」許甫也追問，是覺得這件事情不用突破嗎？蔣萬安這時露出靦腆又有點不好意思的笑容說，是因為太太覺得有時候我很無趣、不浪漫，真的是摩羯型。所以他真的必須要浪漫一點，才能夠好好感謝太太。把現場議員整個閃爆，直言這是放閃吧、這就是偶包。