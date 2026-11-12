我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木村拓哉當年面對媒體追問結婚對象是否為工藤靜香，他在鏡頭前酷酷地回答「除了她之外，還能有誰」，相當霸氣。（圖／NOWNEWS資料照）

▲木村拓哉（左）跟工藤靜香的好感情人人稱羨，兩人走過四分之一個世紀依然恩愛。（圖／木村心美IG＠cocomi_553_official）

日本巨星木村拓哉入行35年穩坐一線男星地位，堪稱不敗男神，除了個人魅力與演藝作品讓粉絲買單，與老婆工藤靜香無堅不摧的愛情更是為人稱頌，他28歲那年不顧公司反對在SMAP演唱會上宣布婚訊，引起高層震怒和粉絲崩潰，不過一句「我會一生懸命地努力」，如今映照輝煌的事業成績，也證明對工藤靜香25年的夫妻情真心不變。2000年11月23日，木村拓哉正值人氣巔峰，日媒爆出工藤靜香懷孕的消息，木村拓哉旋即在SMAP演唱會上宣布與交往僅1年、大自己2歲的工藤靜香結婚，婚訊一出震撼全亞洲，不只大批粉絲心碎，也惹怒對旗下藝人戀愛控管極為嚴格的傑尼斯事務所。當時面對媒體追問結婚對象是否為工藤靜香，木村拓哉在鏡頭前酷酷地答說「除了她之外，還能有誰」，他也以微微顫抖的雙手，向舞台下的粉絲承諾「從今以後，我一定會像原來一樣，繼續一生懸命地努力」，不過此後工藤靜香變成部分偏激粉絲攻擊的對象，不僅收到大量恐嚇信，更連續多年登上日本媒體票選的「最討厭女星」榜首。對於認愛後排山倒海的輿論壓力，木村拓哉和工藤靜香一路以來攜手挺過，結婚至今25年，雖然木村拓哉早年鮮少公開放閃工藤靜香，但背後原因源自保護另一半的考量，寧願與工藤靜香低調維持如老夫老妻般的穩定日常，也不願愛妻再度被推上風口浪尖。木村拓哉婚後堅守與工藤靜香的愛情，從不跟其他女星搞曖昧、炒緋聞或傳出花邊新聞，成為「異性絕緣體」，兩人走過四分之一個世紀依然恩愛，而直到近幾年，木村拓哉才幾乎每年發文祝賀老婆工藤靜香生日快樂，閃瞎粉絲之餘，也再次見證木村拓哉對工藤靜香的愛是多麼呵護備至、獨特與專一。