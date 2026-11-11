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真正潛在威脅在於「華府政策」與出口管制升級

台灣供應鏈核心地位穩固

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳因坦承婚外情，且外遇對象黃樂（Alice Huang）疑似涉嫌為中國從事情報工作，導致輝達董事會對此啟動獨立調查，黃仁勳甚至面臨下台危機。輝達近年一直是台積電的最大客戶，黃仁勳在台灣享有巨星一般的地位，然而，多位半導體資深分析師接受美國《商業內幕》（Business Insider）採訪時一致指出，儘管黃仁勳是AI產業最知名的代表人物，但這場醜聞預計「不會對台積電的業務造成實質打擊」。《商業內幕》報導指出，掌握全球逾九成最先進晶片製造、去年營收達1220億美元的台積電，其營收有近五分之一來自輝達。黃仁勳因出身台灣，近年頻繁返台為台灣供應鏈與台積電在AI浪潮中的關鍵地位站台，被台灣民眾視為「故鄉英雄」。如今黃仁勳深陷醜聞，台積電會跟著受到衝擊嗎？對此，市場研究公司Counterpoint Research資深分析師威廉．李（William Li，音譯）表示，「我們認為市場對先進製程晶圓的需求，遠遠大於任何單一高階主管的影響。目前完全沒有跡象顯示輝達正在放慢腳步，或對台積電進行砍單」。研調機構Gartner副總裁兼分析師古普塔（Gaurav Gupta）亦強調，「就目前而言，我們真的看不到輝達這場風波對台積電有何直接影響」。古普塔補充說，在當前產能受限的環境下，全球對AI基礎設施建置的需求極為強勁，科技業巨頭們不應被黃仁勳的調查案轉移注意力。分析師認為，這場醜聞對台積電構成的最主要潛在威脅，並非來自黃仁勳是否去職，而是來自華府政策的連鎖反應。美方長期以來極力切斷中國取得輝達高階算力晶片的管道，而黃仁勳過往多次對此類限制表示不滿。如今，與他發生婚外情的黃樂曾為新加坡企業Megaspeed的主管，該公司涉嫌違規將輝達晶片轉運至中國，這使得黃仁勳面臨更嚴峻的國安審查。威廉．李指出，「真正可能波及台灣的途徑是由政策驅動的，而非醜聞本身。主要在於美方是否會進一步緊縮出口管制，以及加強對晶片違規轉運至中國的審查」。不過，分析師也補充表示，即便輝達來自中國市場的營收因禁令受挫，其影響也相當有限。威廉．李分析，對算力無比飢渴的北美大型雲端服務巨頭會迅速填補缺口，包下台積電釋出的先進產能。古普塔總結表示，台灣供應鏈與台積電在AI產業中的地位過於核心，除非未來的調查結果嚴重打擊投資人信心或導致AI交易放緩，進而拖累整體AI資料中心的建置節奏，才可能對台積電造成實質影響，但屆時衝擊將是全半導體產業都要承受，而非僅限於台積電。針對該場風暴及與台積電的合作關係，輝達發言人回應《商業內幕》表示，「我們與台積電及廣大供應鏈夥伴的合作關係一如既往地堅固」，台積電則未在非營業時間內回應置評請求。