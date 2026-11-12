我是廣告 請繼續往下閱讀

石舫亘成德市場掃街！見女娃直呼「阿姨沒女兒」

不捨太太掃街貼心筋膜槍伺候

張志豪下戰帖「你生4我生5」 蔣萬安笑回激起鬥志

台北市長蔣萬安力拚連任，近日狂打「尊柯」牌，昨（11）日晚間合體民眾黨市議員、議員候選人開直播，不斷隔空放閃太太石舫亘，透露「我覺得我回家幫她按摩還不夠」。議員張志豪突然笑說，夫人應該是有個心願，選完之後有4寶，「選完明年你生四寶，我就生五寶」。蔣萬安不甘示弱笑回，別忘了，有人對尬的時候會激發鬥志喔」，最後仍不忘替自己宣傳育兒政策「多生一個可以領3萬的月子加菜金」。生四寶話題不只圍繞蔣萬安，也圍繞在石舫亘身上。早上替蔣萬安到成德市場掃街，同時兼顧買菜、幫二寶三寶挑睡衣。途中遇到一名老闆娘抱著小孫女，石舫亘看到立刻上前打招呼，還笑說「好可愛！阿姨沒有女兒」。沒想到話才剛說出口，一旁的議員和民眾開始起鬨要她「生四寶」，她大笑說「賣安捏啦！」讓現場笑翻。沒想到晚上蔣萬安跟民眾黨議員開直播，談到選情現在很緊繃，蔣萬安特別感謝太太石舫亘最近都幫忙出來掃街，所以都會幫她按摩小腿、用筋膜槍打一下，「但我覺得我回家幫她按摩還不夠」。很多人會問說，太太回家有沒有抱怨？其實她都沒有抱怨，「這樣反而我很緊張，她都不講喔，這其實我就很害怕」。張志豪突然以過來人的經驗告訴蔣萬安，夫人應該是有個心願，希望選完可以有四寶。最後來放話說，「你生4寶，我就生5寶」。蔣萬安開玩笑說，「只要有人對尬，就會激起我的鬥志喔」，現在多生一個可以領3萬塊的月子加菜金，不忘宣傳自己的育兒政策。