我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼隊當家一哥愛德華茲（Anthony Edwards）日前因膝傷接受膝關節鏡清理手術，球隊官方起初強調該項手術僅為輕微的療程，並不會導致賽季報銷。然而，近日一段愛德華茲在訓練場邊側拍的影片流出後，卻引發了醫學專家對其真實傷情的強烈質疑：「這絕對不是正常的現象。」運動醫學專家薩特勒（Brian Sutterer）在看完愛德華茲出現的最新練球影片後，於社群平台X上發表專業分析指出，艾德華茲的復原狀態與一般的微創清理手術有很大的出入。「愛德華茲距離那場被聲稱『沒什麼大不了、只是快速清理』的手術已經過了近兩週，但他依然配戴著特定款式的膝關節固定器，並且看起來腳幾乎無法承受重量？」薩特勒醫師寫道，「對於一般的簡單關節鏡手術而言，這絕對不是正常的現象。」薩特勒進一步解釋，若只是單純修剪軟骨或清除游離體，由於沒有進行任何縫合或組織修復，絕大多數外科醫師都會允許患者在可承受範圍內立刻下地負重。拐杖通常僅用於輔助行走步態，頂多使用幾天至一週左右，很少會像艾德華茲這樣延續至今。愛德華茲是在美國時間10月29日接受右膝關節鏡手術。「我對這份康復時間表抱持強烈疑問。」薩特勒直言，「我個人推測，這場手術的規模與複雜程度恐怕遠比官方暗示的還要大得多，這也正好解釋了為什麼當初球隊會如此迅速宣佈他必須立即接受手術，甚至連嘗試保守治療的時間都不給。」現年25歲的愛德華茲在本季開季展現出MVP等級的爆發力，前4場比賽場均能轟下33.3分、4.8籃板與3.5助攻，無奈這股火燙手感因一場手術突如其來地劃下休止符。