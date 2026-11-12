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坦言羅大佑一席話觸碰自身敏感神經 戴湘儀：無關政黨與藍綠

戴湘儀：別再用外貌、歪斜價值觀、性別框架和社會標準評論女性

資深音樂人羅大佑近日接受專訪痛批總統賴清德與行政院長卓榮泰「狼狽為奸」，更點名蔡英文、蕭美琴與陳菊未婚沒有子女，而賴清德兒子在美國，這些人是否真正替台灣下一代著想？爭議言論引發討論，台北市長蔣萬安則大讚是「振聾發聵」。對此國民黨美女議員戴湘儀直言，羅大佑一席話，確實觸碰到她的敏感神經，這無關政黨、無關藍綠。強調一個人是否結婚、生育，不能夠決定對社會的關懷，或對下一代的責任感，別再用歪斜的價值觀、性別框架和社會標準去評論女性。戴湘儀說，其實每個人都會犯錯，都有可能說錯話，或是一不小心冒犯到他人。這是在自己成為了民意代表後，發現字字句句都需再三斟酌，深怕一句不經意的玩笑話，或身在其中並不知其無禮之處，就惹得他人不悅，畢竟政治工作的責任重大，一點小錯都可能變成滔天大罪，立馬從天上掉至地獄谷底。戴湘儀表示，但羅大佑的一席話，確實觸碰到她的敏感神經，無關政黨、無關藍綠。只是因為自己也是一個單身、未婚、沒有孩子的女性。一個人是否結婚、生育，不能夠決定對社會的關懷，或是對下一代的責任感，沒有自己的孩子，不代表不關心別人的孩子；沒有成為母親，也不代表無法教育的需要與重要性。戴湘儀強調，有子宮但生不生孩子，是她自己的選擇；沒有另一半，不代表她人生缺少了什麼，只是還沒遇見那個價值觀相近、願意攜手同行的生活伴侶。不需要按照任何人的期待，在特定的年紀完成所謂的人生進度，「擔憂是有，但又如何呢？」最後戴湘儀說，婚姻不是人生的必要，生育更不是女性的必經之路，身體和未來都由自己決定。因此別再用外貌、歪斜的價值觀、性別框架和社會標準去評論女性了，「1111從早氣到晚的一天」。