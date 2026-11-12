2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（12）日正式於東京巨蛋開打，中華隊在台灣時間晚間6點交手地主日本武士隊，雙方分別推出林子崴對決金丸夢斗，上演一場「左投大對決」。中華隊在過去兩屆亞冠賽，都不敵日本隊，吞下對戰2連敗，今日尋求賽史對戰首勝。《NOWNEWS今日新聞》為您整理亞冠賽台日大戰「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍2026亞冠賽賽程
📍中華隊vs日本隊基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs日本隊陣容
📍2026亞冠賽要去哪看？
⚾2026亞冠賽完整賽程
⚾中華隊 vs 日本隊基本資訊
對戰組合：中華隊 vs 日本隊
比賽時間：11月12日18：00
比賽場地：東京巨蛋
先發投手：林子崴 vs 金丸夢斗
🟡林子崴本季在中職一軍出賽31場（9場先發），拿下6勝2敗、8次中繼、1次救援、防禦率2.08。本季共投86.1局，送出44次三振、24次四死球。
🟡金丸夢斗本季在日職一軍出賽25場，拿下5勝12敗、防禦率2.91。本季共投160.2局，送出146次三振、37次四死球。
⚾亞冠賽賽事規則
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
⚾亞冠賽中華隊過往戰績如何？
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。
⚾中華隊vs 日本隊戰局分析
🚩中華隊力拚賽史對戰首勝：前兩屆亞冠賽，中華隊可以說是被日本隊壓著打，2017年2：8落敗、2023年遭0：4完封，今日將尋求隊史首度在亞冠賽擊退日本隊。
🚩警戒正木智也、山口航輝：本屆日本隊前段棒次輪廓浮現，由正木智也扛開路先鋒，依序為第2棒宗山壘、第3棒西川史礁、第4棒山口航輝、第5棒渡部聖彌。其中必須格外警戒正木智也、山口航輝，兩人皆是外卡入隊，擁有一棒擊沉、改變戰局的能力。
🚩注意金丸夢斗「9號位」：日本隊將首戰重任交付給擁有WBC國手經驗的金丸夢斗。金丸拿手球路為滑球與指叉球，加上均速149.3公里的速球，3種球路佔了金丸近85%的投球配置。其中要特別小心「9號位」，無論面對左、右打，金丸特別喜歡攻擊此區，被打擊率僅0.085，非常具有宰制能力。
🚩雙方打線近況大不相同：日本隊打線在熱身賽2戰狀態極佳，合計敲出26安、攻下15分，還外帶2發全壘打。反觀中華隊在熱身賽攻擊狀態欠佳，尤其對中信兄弟的比賽，前8局正規賽僅拿下1分，直到第9局、10局的突破僵局制才攻下大量分數，打線狀態能否在正賽前調整回來，成為此戰贏球關鍵。
⚾亞冠賽中華隊 vs 日本隊陣容
📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）
投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）
📍亞冠賽日本隊28人名單（總教練：井口資仁）
投手13人：吉田聖彌（中日龍）、竹丸和幸（讀賣巨人）、石田裕太郎（橫濱DeNA）、武内夏暉（西武獅）、高橋宏斗（中日龍）、金丸夢斗（中日龍）、高太一（廣島鯉魚）、鈴木豪太（軟銀鷹）、松本健吾（養樂多燕子）、九谷瑠（樂天金鷲）、森田駿哉（讀賣巨人）、篠原響（西武獅）、中森俊介（羅德海洋）
捕手3人：松尾汐恩（橫濱DeNA）、小島大河（西武獅）、進藤勇也（日本火腿鬥士）
內野手7人：宗山壘（樂天金鷲）、渡部聖彌（西武獅）、佐佐木泰（廣島鯉魚）、庄子雄大（軟銀鷹）、正木智也（軟銀鷹、外卡）、山口航輝（羅德海洋、外卡）、山縣秀（日本火腿鬥士）
外野手5人：度会隆輝（橫濱DeNA）、西川史礁（羅德海洋）、佐佐木俊輔（讀賣巨人）、長谷川信哉（西武獅）、辰見鴻之介（廣島鯉魚、外卡）
⚾2026亞冠賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）
有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台
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📍2026亞冠賽賽程
📍中華隊vs日本隊基本資訊
📍亞冠賽賽事規則
📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？
📍中華隊vs日本隊陣容
📍2026亞冠賽要去哪看？
|日期
|開賽時間（台灣時間）
|組合
|11月12日
|中午11：00
|澳洲 vs 韓國
|11月12日
|晚間18：00
|日本 vs 中華隊
|11月13日
|中午11：00
|中華隊 vs 澳洲
|11月13日
|晚間18：00
|韓國 vs 日本
|11月14日
|中午11：00
|日本vs 澳洲
|11月14日
|晚間18：00
|中華隊 vs 韓國
|11月15日
|上午10：00
|季軍賽
|11月15日
|晚間18：00
|冠軍賽
對戰組合：中華隊 vs 日本隊
比賽時間：11月12日18：00
比賽場地：東京巨蛋
先發投手：林子崴 vs 金丸夢斗
🟡林子崴本季在中職一軍出賽31場（9場先發），拿下6勝2敗、8次中繼、1次救援、防禦率2.08。本季共投86.1局，送出44次三振、24次四死球。
🟡金丸夢斗本季在日職一軍出賽25場，拿下5勝12敗、防禦率2.91。本季共投160.2局，送出146次三振、37次四死球。
根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。
本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。
本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。
中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。
今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。
⚾中華隊vs 日本隊戰局分析
🚩中華隊力拚賽史對戰首勝：前兩屆亞冠賽，中華隊可以說是被日本隊壓著打，2017年2：8落敗、2023年遭0：4完封，今日將尋求隊史首度在亞冠賽擊退日本隊。
🚩警戒正木智也、山口航輝：本屆日本隊前段棒次輪廓浮現，由正木智也扛開路先鋒，依序為第2棒宗山壘、第3棒西川史礁、第4棒山口航輝、第5棒渡部聖彌。其中必須格外警戒正木智也、山口航輝，兩人皆是外卡入隊，擁有一棒擊沉、改變戰局的能力。
🚩注意金丸夢斗「9號位」：日本隊將首戰重任交付給擁有WBC國手經驗的金丸夢斗。金丸拿手球路為滑球與指叉球，加上均速149.3公里的速球，3種球路佔了金丸近85%的投球配置。其中要特別小心「9號位」，無論面對左、右打，金丸特別喜歡攻擊此區，被打擊率僅0.085，非常具有宰制能力。
🚩雙方打線近況大不相同：日本隊打線在熱身賽2戰狀態極佳，合計敲出26安、攻下15分，還外帶2發全壘打。反觀中華隊在熱身賽攻擊狀態欠佳，尤其對中信兄弟的比賽，前8局正規賽僅拿下1分，直到第9局、10局的突破僵局制才攻下大量分數，打線狀態能否在正賽前調整回來，成為此戰贏球關鍵。
📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）
投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）
捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）
內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）
外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）
📍亞冠賽日本隊28人名單（總教練：井口資仁）
投手13人：吉田聖彌（中日龍）、竹丸和幸（讀賣巨人）、石田裕太郎（橫濱DeNA）、武内夏暉（西武獅）、高橋宏斗（中日龍）、金丸夢斗（中日龍）、高太一（廣島鯉魚）、鈴木豪太（軟銀鷹）、松本健吾（養樂多燕子）、九谷瑠（樂天金鷲）、森田駿哉（讀賣巨人）、篠原響（西武獅）、中森俊介（羅德海洋）
捕手3人：松尾汐恩（橫濱DeNA）、小島大河（西武獅）、進藤勇也（日本火腿鬥士）
內野手7人：宗山壘（樂天金鷲）、渡部聖彌（西武獅）、佐佐木泰（廣島鯉魚）、庄子雄大（軟銀鷹）、正木智也（軟銀鷹、外卡）、山口航輝（羅德海洋、外卡）、山縣秀（日本火腿鬥士）
外野手5人：度会隆輝（橫濱DeNA）、西川史礁（羅德海洋）、佐佐木俊輔（讀賣巨人）、長谷川信哉（西武獅）、辰見鴻之介（廣島鯉魚、外卡）
⚾2026亞冠賽要去哪看？
網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）
有線電視：緯來體育台
MOD：愛爾達體育2台