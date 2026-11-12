2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）今（12）日正式於東京巨蛋開打，中華隊在台灣時間晚間6點交手地主日本武士隊，雙方分別推出林子崴對決金丸夢斗，上演一場「左投大對決」。中華隊在過去兩屆亞冠賽，都不敵日本隊，吞下對戰2連敗，今日尋求賽史對戰首勝。《NOWNEWS今日新聞》為您整理亞冠賽台日大戰「先發投手、轉播、分析」一次看。

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🟡本文重點摘要

📍2026亞冠賽賽程

📍中華隊vs日本隊基本資訊

📍亞冠賽賽事規則

📍亞冠賽中華隊過往戰績如何？

📍中華隊vs日本隊陣容

📍2026亞冠賽要去哪看？

▲2026亞冠賽中華隊由總教練高志綱領軍，目標隊史第一冠。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.08）
▲2026亞冠賽中華隊由總教練高志綱領軍，目標隊史第一冠。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.11.08）
2026亞冠賽完整賽程

日期 開賽時間（台灣時間） 組合
11月12日 中午11：00 澳洲 vs 韓國
11月12日 晚間18：00 日本 vs 中華隊
11月13日 中午11：00 中華隊 vs 澳洲
11月13日 晚間18：00 韓國 vs 日本
11月14日 中午11：00 日本vs 澳洲
11月14日 晚間18：00 中華隊 vs 韓國
11月15日 上午10：00 季軍賽
11月15日 晚間18：00 冠軍賽
中華隊 vs 日本隊基本資訊

對戰組合：中華隊 vs 日本隊

比賽時間：11月12日18：00

比賽場地：東京巨蛋

先發投手：林子崴 vs 金丸夢斗

🟡林子崴本季在中職一軍出賽31場（9場先發），拿下6勝2敗、8次中繼、1次救援、防禦率2.08。本季共投86.1局，送出44次三振、24次四死球。

🟡金丸夢斗本季在日職一軍出賽25場，拿下5勝12敗、防禦率2.91。本季共投160.2局，送出146次三振、37次四死球。

▲2026亞冠賽中華隊左投林子崴，扛下首戰先發對日本隊的任務。（圖／中職提供,2026.11.7）
▲2026亞冠賽中華隊左投林子崴，扛下首戰先發對日本隊的任務。（圖／中職提供,2026.11.7）
亞冠賽賽事規則

根據大會比賽規定，每支球隊可登錄28名球員，參賽資格為24歲以下或是入團3年以內的年輕選手，並開放3名「超齡外卡名額」，但年紀必須在29歲以下。但若是組隊有困難，經其他聯盟同意後，允許登錄25歲以下的選手。

本屆賽事最大變革，是採用投球計時器，以及開放投捕暗號系統PitchCom，本屆賽事無投球數限制。由於亞冠賽為WBSC認可的賽事，將統一使用WBSC公認球，壘包則是採用日職統一規格壘包。重播輔助方面，本屆挑戰次數僅1次，只要挑戰成功就可保留挑戰權。

本屆正規9局結束若平手，將從第10局採用突破僵局制，從無人出局一、二壘有人開始，延續第9局打擊順序。循環賽若雙方分差差距10分，從第7局起將提前結束比賽。

▲2026亞冠賽日本隊左投金丸夢斗，今日將在首戰先發交手中華隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026亞冠賽日本隊左投金丸夢斗，今日將在首戰先發交手中華隊。（圖／美聯社／達志影像）
亞冠賽中華隊過往戰績如何？

中華隊在2017年的第一屆賽事，由洪一中領軍，首戰0：1不敵韓國、次戰2：8敗給日本，最終以2連敗作收。2023年第二屆賽事，改由陳金鋒掌兵符，預賽首戰0：4遭日本完封、次戰6：0完封澳洲、第3戰1：6不敵韓國，最終在季軍賽4：3險勝澳洲，收下季軍。

今年第三屆賽事由高志綱執教，隊長為外卡選手郭天信，並邀請3位旅日台將徐翔聖、陳睦衡以及陽柏翔助陣，目標隊史首次冠軍賽。

中華隊vs 日本隊戰局分析

🚩中華隊力拚賽史對戰首勝：前兩屆亞冠賽，中華隊可以說是被日本隊壓著打，2017年2：8落敗、2023年遭0：4完封，今日將尋求隊史首度在亞冠賽擊退日本隊。

🚩警戒正木智也、山口航輝：本屆日本隊前段棒次輪廓浮現，由正木智也扛開路先鋒，依序為第2棒宗山壘、第3棒西川史礁、第4棒山口航輝、第5棒渡部聖彌。其中必須格外警戒正木智也、山口航輝，兩人皆是外卡入隊，擁有一棒擊沉、改變戰局的能力。

🚩注意金丸夢斗「9號位」：日本隊將首戰重任交付給擁有WBC國手經驗的金丸夢斗。金丸拿手球路為滑球與指叉球，加上均速149.3公里的速球，3種球路佔了金丸近85%的投球配置。其中要特別小心「9號位」，無論面對左、右打，金丸特別喜歡攻擊此區，被打擊率僅0.085，非常具有宰制能力。

🚩雙方打線近況大不相同：日本隊打線在熱身賽2戰狀態極佳，合計敲出26安、攻下15分，還外帶2發全壘打。反觀中華隊在熱身賽攻擊狀態欠佳，尤其對中信兄弟的比賽，前8局正規賽僅拿下1分，直到第9局、10局的突破僵局制才攻下大量分數，打線狀態能否在正賽前調整回來，成為此戰贏球關鍵。

▲2026亞冠賽日本隊打線近況極佳，中華隊投手群必須要格外小心。（圖／美聯社／達志影像）
▲2026亞冠賽日本隊打線近況極佳，中華隊投手群必須要格外小心。（圖／美聯社／達志影像）
亞冠賽中華隊 vs 日本隊陣容

📍亞冠賽中華隊28人名單（總教練：高志綱）

投手13人：李超（味全龍、外卡）、陳睦衡（歐力士猛牛）、陳克羿（樂天桃猿、外卡）、鍾允華（統一獅）、徐翔聖（養樂多燕子）、黃群（台鋼雄鷹）、邱駿威（樂天桃猿）、賴胤豪（樂天桃猿、 林子崴（樂天桃猿）、李軍（統一獅）、高偉強（統一獅）、盧孟揚（中信兄弟）、張誠恩（台鋼雄鷹）

捕手3人：張翔（統一獅）、林吳晉瑋（中信兄弟）、宋嘉翔（樂天桃猿）

內野手8人：王念好（富邦悍將）、張士綸（中信兄弟）、張仁瑋（中信兄弟）、劉俊緯（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）、林子豪（統一獅）、林泓弦（統一獅）、馬傑森（樂天桃猿）

外野手4人：郭天信（味全龍、外卡）、林佳緯（統一獅）、曾聖安（味全龍）、董子恩（富邦悍將）

📍亞冠賽日本隊28人名單（總教練：井口資仁）

投手13人：吉田聖彌（中日龍）、竹丸和幸（讀賣巨人）、石田裕太郎（橫濱DeNA）、武内夏暉（西武獅）、高橋宏斗（中日龍）、金丸夢斗（中日龍）、高太一（廣島鯉魚）、鈴木豪太（軟銀鷹）、松本健吾（養樂多燕子）、九谷瑠（樂天金鷲）、森田駿哉（讀賣巨人）、篠原響（西武獅）、中森俊介（羅德海洋）

捕手3人：松尾汐恩（橫濱DeNA）、小島大河（西武獅）、進藤勇也（日本火腿鬥士）

內野手7人：宗山壘（樂天金鷲）、渡部聖彌（西武獅）、佐佐木泰（廣島鯉魚）、庄子雄大（軟銀鷹）、正木智也（軟銀鷹、外卡）、山口航輝（羅德海洋、外卡）、山縣秀（日本火腿鬥士）

外野手5人：度会隆輝（橫濱DeNA）、西川史礁（羅德海洋）、佐佐木俊輔（讀賣巨人）、長谷川信哉（西武獅）、辰見鴻之介（廣島鯉魚、外卡）

2026亞冠賽要去哪看？

網路線上串流：CPBLTV（付費）、緯來電視網APP（付費）、Hami Video（付費）、ELTA TV（付費）、LINE TODAY（免費）

有線電視：緯來體育台

MOD：愛爾達體育2台

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...