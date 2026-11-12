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受到AI雲端運算業者CoreWeave股價大漲提振，加上執行長黃仁勳深陷中國間諜外遇風暴的輝達（Nvidia），股價也由跌轉升，美股週三在科技股帶領下，主要指數全收紅，科技股為主的那斯達克指數勁揚1.6%，費城半導體指數漲幅更達5.66%。綜合外媒報導，CoreWeave公布第3季營收，超出分析師預期，同時還上調了2026年的營業收入和營收估計，當天該公司股價收漲近25%；與此同時，Anthropic尋求調升上市估值、OpenAI收入數據理想等利多因素，亦重燃投資者追捧AI交易的興趣。貝爾德私人財富管理公司投資策略師梅菲爾德（Ross Mayfield）指出，CoreWeave業績提振與Anthropic IPO需求旺盛，帶動了市場情緒，對整個人工智慧（AI）生態系統起到了積極作用：「市場正在逐步回吐上週的過度跌幅...許多AI類股的近期估值、盈利前景都頗具吸引力。」11日收盤，美股道瓊工業指數漲了254.60點或0.49%，收52486.49點；標普500指數上升98.45點或1.31%，收在7619.38點；那斯達克指數勁揚400.31點或1.60%，收報25466.19點；費城半導體指數則攀升565.78點或5.66%，收10564.11點。焦點個股方面，除了CoreWeave，近日深陷風暴的輝達，股價則在連續2個交易日大幅下跌後止穩，週三漲幅將近3%，每股收在173.73美元。