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輝達（Nvidia）面臨新一波市場考驗，美國投資機構貝雅（Baird）罕見調降輝達股票評級，從「買進」（Buy）降至「中立」（Neutral）；摩根士丹利（Morgan Stanley，俗稱大摩）也將輝達移出首選股名單。隨著美中晶片出口限制、AI投資前景不明，以及執行長黃仁勳的領導權疑慮升高，華爾街對於這家AI晶片龍頭的態度，正逐漸轉趨謹慎。綜合《路透社》、《CNBC》報導，Baird調降輝達評級，將目標價從原本的500美元砍至200美元，降幅高達60%，主要考量2027年資料中心支出的能見度有限、經歷多年高速成長後AI需求可能放緩，以及黃仁勳明年之後是否繼續掌舵的不確定性。要注意的是，這次調降反映的是分析師對未來估值的大幅修正，而不是預測輝達股價將直接下跌60%。摩根士丹利則將輝達移出「Top Pick」（首選股）名單，但仍維持「增持加碼」（Overweight）評級。該機構分析師指出，短期不確定性仍將持續，而黃仁勳的領導對於輝達未來的策略方向至關重要。不只如此，美銀全球研究部（BofA Global Research）也將輝達移出「US 1 List」，富國銀行（Wells Fargo）以及花旗集團（Citigroup）等至少3家券商，本週也相繼下調輝達目標價，顯示華爾街對於輝達短期前景的態度正在轉變。除了投資機構轉趨保守，美國對於中國的高階AI晶片出口限制，也持續為輝達增添經營變數。《路透社》指出，一所遭美國列入貿易黑名單、與中國軍方有關聯的大學，被踢爆透過中國國內供應商，取得輝達H200高階晶片，再度凸顯美國出口管制可能存在漏洞。另一方面，市場也開始擔心，經歷多年高速擴張後，AI 基礎建設投資是否還能維持原有的成長速度。貝雅認為，目前市場對2027年資料中心支出的能見度有限，若大型科技業者放緩AI投資腳步，輝達的需求成長也可能受到影響。換言之，市場擔憂的並非是「AI需求立即消失」，而是未來投資成長速度可能不如預期，進而影響輝達的營收成長、市場估值。另一項衝擊輝達市場信心的因素，則是黃仁勳個人爭議以及未來領導權問題。由於黃仁勳長期主導輝達的技術布局、產品策略、全球客戶關係，一旦他的領導權出現變化，市場勢必重新評估公司未來的經營穩定性與競爭優勢。黃仁勳與一名據稱涉及中國間諜活動的商界女性黃樂，2人關係引發輝達董事會、美國聯邦調查局（FBI）展開調查，美國政界更有人要求黃仁勳辭職。共和黨聯邦參議員卡默爾（Kevin Cramer）公開呼籲黃仁勳下台，認為此事已形成「不可接受的國安風險」。不過，相關指控目前仍有待調查釐清，並非已經獲得證實的事實。《路透社》指出，受到科技股賣壓、黃仁勳爭議影響，輝達股價在過去2個交易日，市值蒸發超過4270億美元，市場信心受到明顯衝擊。不過，華爾街目前仍未全面看空輝達，LSEG數據顯示，追蹤輝達的64家券商中，仍有59家給予「買進」或「強力買進」評級，分析師目標價中位數約為314美元，若以目前股價計算，仍有約82%的潛在上漲空間。簡言之，輝達仍是華爾街最受青睞的科技股之一，但中國晶片出口限制、AI投資成長的不確定性，以及黃仁勳的領導權風波，已讓市場開始重新評估這家AI晶片龍頭的未來。AI熱潮能否持續支撐輝達高速成長，將成為投資人接下來關注的焦點。原文連結：