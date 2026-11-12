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▲霍啟山與娜然的喜帖在網路上外流，上面寫他們將在12月完婚，但霍家人尚未回應此事。（圖／翻攝自微博＠頭條新聞）

▲▼娜然是周杰倫〈告白氣球〉MV的女主角，也是電影《封神》裡的最美妲己。（圖／翻攝自周杰倫YouTube、微博＠一只雪糕猫）

▲霍啟山曾和章子怡交往，兩人還被拍到接吻照。（圖／翻攝自微博＠君君的旅行日記）

▲霍啟山是霍家第三代、霍英東的孫子。（圖／翻攝自霍啟山IG@eric_fok_）

坐擁1800億身家的香港富豪霍英東家族再傳世紀喜訊！43歲的霍家第三代次子霍啟山的喜帖外流，傳出他將定於12月12日，在香港灣仔君悅酒店設宴，迎娶小14歲、憑電影《封神》爆紅的俄蒙混血女星、「最美妲己」娜然。兩人若順利完婚，也象徵霍家三兄弟全數成家。據港媒《香港01》報導，霍啟山與娜然外流的喜帖上寫道，這場豪門婚禮定在12月12日（星期六），於香港灣仔君悅酒店宴會大禮堂登場，下午4時30分起舉行結婚酒會，晚間6時30分正式設宴。喜帖由霍啟山父母霍震霆、朱玲玲親自署名恭候親友，顯示出由霍家直系長輩出面邀約的高規格。消息曝光後，隨即引發全網轟動並衝上微博熱搜榜首。事實上，霍啟山、娜然的婚事傳聞早從今年3月起便甚囂塵上，6月時他們更一度被瘋傳已在海南三亞完婚。但當時不僅查無場地預訂紀錄，大嫂郭晶晶受訪時也曾公開澄清「家族沒有籌備婚事」。不過這次的爆料直接曬出喜帖，看來這段相差14歲的戀情終於要修成正果，但目前霍啟山、娜然以及霍家官方尚未發布正式聲明，因此也有部分網友仍抱持懷疑。現年29歲的娜然出身在俄羅斯，有二分之一的蒙古族布里亞特人血統，因此五官相當深邃、身形高挑，從小就是大美女。娜然也在2015年時，遠赴香港擔任模特兒，當時簽約的經紀公司即為霍啟山所投資的，但雙方認識初期僅維持純工作關係。2016年，她則獲邀擔任周杰倫破億神曲〈告白氣球〉的MV女主角，仙氣外型令人驚豔。後來娜然苦練中文，開始轉往演員跑道，2023年時，娜然於史詩電影《封神第一部：朝歌風雲》中飾演妖嬈靈動的蘇妲己一戰成名，獲得「最美妲己」的封號。走紅後她才開始與霍啟山再度聯繫，進一步在2024年交往。雖然兩人在一起的時間不算長，但娜然早已深度融入霍家核心社交圈。去年11月霍啟山弟弟霍啟仁大婚時，娜然便與霍啟山同坐主桌並隨行敬酒，戀情等同半公開；今年1月霍震霆於米蘭舉辦的80歲壽宴，以及春節期間的霍家義大利旅行，娜然也全程陪伴，足見她深得霍家喜愛。而霍啟山最著名的前女友則是國際影后章子怡，兩人曾在2004年至2006年間交往，是相差4歲的姐弟戀，據說章子怡在洛杉磯拍《藝伎回憶錄》時，霍啟山就曾特地飛過去探班，因此這段戀情讓眾人印象深刻。