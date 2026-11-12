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今起天氣回暖！週六變天「全台有雨」

▲東北季風近期持續影響台灣氣溫，未來明顯降溫的時段落在下周三。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下周天氣一次看！東北季風+鋒面強襲：冷空氣凍3天

▲周六（11月14日）受到華南雲雨區移入影響，全台降雨機率提高，整天不定時有陣雨及強陣風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風逐漸減弱，今（12日）晨新竹關西鎮最低溫仍出現13.5度。根據氣象專家吳德榮表示，今起至週六維持天氣晴朗，但週六（14日）下午起短波槽掠過，各地雲量略增轉雨，下週三（18日）將有鋒面與東北季風影響，濕冷天氣將維持3天。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，今日白天北微熱、南偏熱，各地早晚涼，各地區氣溫如下：北部18至29度、中部17至32度、南部16至33度、東部17至31度。吳德榮指出，今日至週六（13日）上午東北季風逐日減弱；迎風面雲量減少，東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定，氣溫逐日升。但週六（14日）下午起「短波槽」掠過，各地雲量略增、局部短暫降雨機率提高，氣溫略降。週日（15日）白天起好轉，北部降雨漸歇，東半部仍有局部短暫雨的機率。針對下週天氣部分，下週一（16日）西半部晴朗穩定、東半部偶有局部短暫雨。下週二（17日）各地晴朗穩定，氣溫回升。下週三（18日）起鋒面及東北季風影響，冷空氣約持續2、3天，帶來的平地最低氣溫、約與剛過的那一波類似；不過，屬期末模擬、需觀察模式調整。