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▲Jennie穿著比基尼，在戶外曬著太陽享受大自然。（圖／翻攝自Jennie IG@jennierubyjane）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie近日於社群驚喜曬出穿著比基尼的性感照，只見她穿著一套兩件式的低胸橄欖綠比基尼，在戶外空間曬著太陽，看起來非常愜意。其中她的好身材更是引發注目，不僅大露小蠻腰與大長腿，一轉身連蜜桃臀都被看光，該貼文也狂吸398萬人按讚朝聖。Jennie近日在IG曬出穿著一套兩件式橄欖綠的多張比基尼辣照，頂著素顏在戶外享受閒暇時光。Jennie穿的比基尼是綁帶式設計，上半身非常低胸，秀出了她的事業線、小蠻腰，背部更是只有兩條線支撐，曬出光滑美背。下半身的布料也非常少，讓Jennie不僅露出大長腿，一轉身連蜜桃臀都被看光。Jennie在照片中並沒有刻意擺出什麼姿勢拍照，只是綁著馬尾的在陽光下走動，時而躺在木板上、坐在石頭上，享受著大自然氣息，看起來非常愜意，她也在文中寫下：「the only two ways i know how to heal（我只知道兩種療癒的方法）。」Jennie的辣照也狂吸398萬人按讚朝聖，「我的天，妳怎麼可以這麼完美？」、「Jennie怎麼可以越變越性感，太不公平了」、「真的是又可愛又漂亮又性感，好羨慕」、「果然自然就是美。」