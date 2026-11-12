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黃仁勳風波持續延燒，如今更燒進川普政府內部。有外媒最新踢爆，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾數次拖延將輝達（Nvidia）晶片轉運至中國的制裁措施，即使美國總統川普（Donald Trump）都已3度同意展開管制。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）更在白宮高層會議上，為此事當面質問盧特尼克。根據美媒《Axios》獨家報導，川普在今年5月、8月及11月5日，至少曾3度批准，要對涉嫌轉運晶片至中國的企業，採取管制措施，但盧特尼克和商務部副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler），頂住財長貝森特（Scott Bessent）等人的壓力，多次抵制或延後執行，讓美國政府內部的不滿持續升高。這起爭議之所以受到高度關注，也與輝達執行長黃仁勳，近期捲入的個人風波有關。美國情報單位懷疑，曾任職於新加坡資料中心企業「Megaspeed」、黃仁勳的婚外情對象黃樂（Alice Huang），涉及中國情報活動，並利用人脈取得輝達晶片。美國政府正在調查Megaspeed是否違反美國的出口管制規定。《Axios》引述多名知情人士指出，上週四，美國政府高層在白宮戰情室召開會議，出席者包括財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿兼國家安全顧問盧比歐（Marco Rubio），以及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。會議中，貝森特直接質問盧特尼克，為什麼商務部遲遲沒有將Megaspeed列入美國政府的實體清單（Entity List），限制其取得美國敏感技術與產品。對此，盧特尼克僅回應稱，還需要與總統確認。隨後，與會官員前往白宮橢圓形辦公室，川普還致電科技顧問馬斯克（Elon Musk），討論是否要對相關企業採取管制。知情人士透露，馬斯克支持盧比歐、貝森特等官員的立場，認為應該採取行動；盧特尼克則警告，進一步限制晶片出口可能引發美中貿易戰。川普表示「就這麼做」，但會議結束後，盧特尼克又提出，希望先研擬其他方案、再向川普報告，讓其他官員認為他仍在拖延執行。盧特尼克為何不願積極推動制裁？報導指出，他擔心進一步限制晶片出口，可能加劇美中貿易衝突，甚至引發新的貿易戰。這也凸顯川普政府內部，對於中國晶片政策的不同立場。一方面，國安官員希望阻止中國取得美國先進AI技術；另一方面，川普政府也希望維持美國科技企業的商業利益，避免中國加速發展自主晶片產業。黃仁勳過去便多次主張，美國應該保留中國市場，透過持續供應部分AI晶片，維持美國企業在全球市場的競爭優勢，同時避免中國客戶全面轉向本土晶片。美國政府先前也曾同意，有條件開放輝達H200晶片銷往中國，顯示華府對於相關出口政策，並非完全採取禁止立場。不過，隨著Megaspeed疑似轉運晶片，加上黃仁勳出軌中國間諜的風波持續發酵，美國國安官員對於輝達中國業務的審查力道也可能進一步升高。原文連結：