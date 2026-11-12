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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳婚外情風暴持續延燒，《華爾街日報》（WSJ）11日引述知情人士報導，輝達董事會最快可能於美國時間11日召開會議，討論他的未來去留。根據《華爾街日報》報導，黃仁勳近期捲入婚外情爭議，相關事件引發輝達董事會高度關注，也讓公司治理及、執行長適任性受到檢視。報導指出，輝達董事會正準備撤換黃仁勳，最快可能於美國時間11日召開會議，決定他的未來去留。《路透社》隨後也跟進報導這項消息，進一步擴大市場對於輝達領導層可能變動的關注。值得注意的是，這項消息目前主要來自《華爾街日報》引述的知情人士，輝達並未公布董事會正式議程，也沒有對外證實已經決定撤換黃仁勳。除了黃仁勳是否去職，外界另一項關注焦點，是現階段輝達到底有沒有夠格的接班人選。《財星》（Fortune）11日分析指出，輝達長期以來，高度依賴黃仁勳的個人領導，公司組織架構相當扁平，黃仁勳直接管理多名高階主管，內部並沒有明確的接班梯隊。報導並引述管理及公司治理專家看法指出，即使董事會希望撤換黃仁勳，也可能面臨找不到合適接班人的難題。《財星》分析認為，董事會未必會直接做出撤換黃仁勳的決定，也可能選擇讓他繼續擔任執行長，但加強監督、調整管理架構、建立更明確的接班制度，將是無法迴避的問題。原文連結：