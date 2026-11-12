輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接連爆出婚外情，最快不排除這兩天就會被董事會撤換，市場信心受到衝擊，股價再度遭遇沉重賣壓！根據《CNN》報導，輝達週三正常交易時段，股價雖然收漲2.9%，但隨著《紐約時報》、《華爾街日報》接連揭露黃仁勳更多私人關係以及董事會去留問題，盤後股價一度重挫8.4%，幾乎完全吞噬當日漲幅。
紐時、華爾街日報接連爆料！輝達盤後重挫8.4%
《CNN》報導指出，輝達股價週三盤後、截至美東時間下午6時，下跌8.4%。市場主要受到2項消息衝擊，包括《紐約時報》揭露黃仁勳曾與一名輝達公司主管發生婚外情，以及《華爾街日報》報導輝達董事會正準備撤換這位共同創辦人。
由於黃仁勳長期以來，一直是輝達的核心領導人物，相關消息曝光後，投資人開始擔憂，如果他真的離開執行長職位，輝達未來的經營策略、AI產業領導地位是否會受到影響。
2個交易日跌9.5%！週三反彈仍遭盤後賣壓吞噬
事實上，輝達股價近期已經承受不小壓力。《CNN》指出，在黃仁勳週末承認婚外情，以及輝達董事會宣布啟動調查後，輝達股價週一、週二，2個交易日已累計下跌9.5%。
儘管週三正常交易時段，股價反彈2.9%，但隨著董事會可能撤換黃仁勳的消息傳出，盤後股價再度大幅下挫8.4%，讓白天的反彈幾乎化為烏有。
更值得注意的是，以週三正常交易時段收盤價計算，輝達股價已經較10月初高點下跌27%，顯示近期市場對這家AI晶片龍頭的態度，明顯轉趨謹慎。
AMD、博通逆勢走高！輝達獨自承受賣壓
輝達盤後重挫之際，其他主要半導體業者股價卻逆勢上漲。《CNN》指出，截至美東時間下午6時，超微（AMD）股價上漲3.75%，博通（Broadcom）也上漲2.7%，與輝達形成明顯對比。
這顯示當下市場對輝達的賣壓，可能不只來自整體半導體產業的波動，也與黃仁勳個人爭議、公司領導層不確定性有關。
對投資人而言，黃仁勳不只是輝達的執行長，更是AI產業發展的重要推動者。過去投資人看好輝達，很大程度來自他對AI技術及市場前景的願景，一旦他真的離開，公司未來能否維持原有的技術布局、客戶關係及市場領導地位，都將成為新的考驗。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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《CNN》報導指出，輝達股價週三盤後、截至美東時間下午6時，下跌8.4%。市場主要受到2項消息衝擊，包括《紐約時報》揭露黃仁勳曾與一名輝達公司主管發生婚外情，以及《華爾街日報》報導輝達董事會正準備撤換這位共同創辦人。
由於黃仁勳長期以來，一直是輝達的核心領導人物，相關消息曝光後，投資人開始擔憂，如果他真的離開執行長職位，輝達未來的經營策略、AI產業領導地位是否會受到影響。
2個交易日跌9.5%！週三反彈仍遭盤後賣壓吞噬
事實上，輝達股價近期已經承受不小壓力。《CNN》指出，在黃仁勳週末承認婚外情，以及輝達董事會宣布啟動調查後，輝達股價週一、週二，2個交易日已累計下跌9.5%。
儘管週三正常交易時段，股價反彈2.9%，但隨著董事會可能撤換黃仁勳的消息傳出，盤後股價再度大幅下挫8.4%，讓白天的反彈幾乎化為烏有。
更值得注意的是，以週三正常交易時段收盤價計算，輝達股價已經較10月初高點下跌27%，顯示近期市場對這家AI晶片龍頭的態度，明顯轉趨謹慎。
AMD、博通逆勢走高！輝達獨自承受賣壓
輝達盤後重挫之際，其他主要半導體業者股價卻逆勢上漲。《CNN》指出，截至美東時間下午6時，超微（AMD）股價上漲3.75%，博通（Broadcom）也上漲2.7%，與輝達形成明顯對比。
這顯示當下市場對輝達的賣壓，可能不只來自整體半導體產業的波動，也與黃仁勳個人爭議、公司領導層不確定性有關。
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