我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日爆出外遇醜聞，女方黃樂還遭指是「中國女間諜」，引發外界震驚。這也不僅讓黃仁勳昔日愛妻形象大跌，過往的言行也都被放大檢視。有網友翻出他過往到韓國參加活動時，跟擔任主持人的女主播申雅瑛熱情貼臉擁抱，還直接用英文開黃腔說：「我的槍太強。」再度引爆爭議。黃仁勳外遇醜聞爆發後，昔日的好形象一夕間全崩壞，而過去他曾多次造訪韓國，在當地也享有高人氣，還於去年10月參加在首爾江南區COEX K-POP廣場舉行的「GeForce遊戲玩家節」，當時由主播申雅瑛擔任主持人，兩人也熱情互動，黃仁勳還熱情的臉貼臉擁抱她。不料在活動途中，黃仁勳竟直接在舞台上用英文說出：「 That's my problem usually, my gun is too powerful. （這通常是我的問題，是我的槍太強了）。」疑似對女主播開黃腔。這段影片再度被翻出後，也意外引發爭議，不少人批評黃仁勳這句話有性暗示的涵意，紛紛批評：「根本是黃腔大叔」、「現在翻出來這影片感覺跟那時候差很多」、「果然人設很重要」、「這很明顯是在開黃腔啊。」不過也有網友出面緩頰，認為這單純是句玩笑，加上申雅瑛本人看起來沒有感到不適，事後還曬出與黃仁勳合照，開玩笑說：「你好！可以幫我看一下我的自拍照嗎？」喊話外界不要因外遇事件牽扯到其他事情。