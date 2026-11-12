連鎖牛排品牌「貴族世家」跨足個人燒肉市場，全台首店落腳台北市大安區光復南路452號，並於今（12）日盛大開幕。主打每人最低199元起就能吃到最低價位的雞腿肉100克，還享有自助吧的冰淇淋、飲料、湯品無限取用吃到飽。歡慶全新門市開幕還推出「好評送鮑魚」活動。而《NOWNEWS今日新聞》直擊今日人潮約在11:30才到現場，雖然並無民眾提早排隊，但是瞬間顧客就塞滿了店面。而記者也實際體驗199元享有100克的雞肉與3種小菜與1碗白飯，加上冰淇淋、飲料、湯品無限取用後，是否能真的吃飽，真實感受曝光。
提到個人燒肉，全台已有包含築間餐飲集團旗下的「燒肉Smile」，還有來自日本、由富錦樹集團代理的「燒肉LIKE」等知名品牌，而「貴族世家」則是首次跨足個人燒肉領域，首家店於今（12）日開幕，店內將採一人一爐設計，預估可容納48個座位。
貴族世家個人燒肉標榜每人只要最低199元，就可吃到最低價的100克雞腿丁燒肉套餐，再加上自助吧的湯品、飲料、冰淇淋享有吃到飽，價格相當實惠，今日正式開幕後，營業時間11:30一到，顧客們魚貫而入，瞬間幾乎塞滿座位，足見其魅力。
菜單匯聚雞肉、豬肉、牛肉 價格落在199元至929之間
細看貴族世家首次跨足個人燒肉推出的菜單，品項包含雞肉、豬肉、牛肉，總計有15款套餐，分為單品套餐8款、綜合套餐（不同種類肉品混合）7款，單品套餐肉品皆有100公克、200公克、300公克重3種選擇，價格落在199元至最高929元之間。當然另外也開放可額外加點，且業者有設低消規定，每人需點一份套餐，等於低消是199元起。
白飯沒有吃到飽 整套吃下來僅約7分飽足
不過199元就可吃到的100克雞腿丁燒肉套餐，號稱還有冰淇淋、飲料、湯品無限續，真的能吃得飽嗎？《NOWNEWS今日新聞》記者實測，肉類約莫烤個兩輪大概就會烤完，再配上3道小菜，還有一碗白飯，因為能無限續的僅有冰淇淋、湯與飲料，白飯想再續則需加點，所以實際吃下來約莫僅7、8分飽足而已。而貴族世家個人燒肉也坦承：「我們也實測過，這樣的量對於胃口中等的女生來說，普遍能剛好飽足，對於相較食量大一點男生來說，可能就需要再加點其他菜色。」
另外，喜愛牛肉的顧客很推薦點用牛小排套餐，每套399元，但是油花相當均勻漂亮，炙烤過後堪稱香甜多汁，非常過癮。
🟡「貴族世家個人燒肉」店家資訊
開幕日期：11月12日
地址：台北市大安區光復南路452號
電話：02-2703-5988
營業時間：11:30~21:30
優惠：「好評送鮑魚」活動，點套餐並於Google留下好評，即可獲得鮑魚 1顆，數量有限送完為止。
預約方式：於inline系統開放網路線上預訂，可預訂一個月內、即一直到11月底之座位。
▪️交通資訊：
紅線｜捷運信義安和站，距離550公尺、步行8分鐘
紅線｜台北101／世貿站，距離700公尺、步行11分鐘
藍線｜捷運國父紀念館站，距離650公尺、步行10分鐘
▪️相關用餐規則及消費須知：
資料來源：貴族世家個人燒肉
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細看貴族世家首次跨足個人燒肉推出的菜單，品項包含雞肉、豬肉、牛肉，總計有15款套餐，分為單品套餐8款、綜合套餐（不同種類肉品混合）7款，單品套餐肉品皆有100公克、200公克、300公克重3種選擇，價格落在199元至最高929元之間。當然另外也開放可額外加點，且業者有設低消規定，每人需點一份套餐，等於低消是199元起。
白飯沒有吃到飽 整套吃下來僅約7分飽足
不過199元就可吃到的100克雞腿丁燒肉套餐，號稱還有冰淇淋、飲料、湯品無限續，真的能吃得飽嗎？《NOWNEWS今日新聞》記者實測，肉類約莫烤個兩輪大概就會烤完，再配上3道小菜，還有一碗白飯，因為能無限續的僅有冰淇淋、湯與飲料，白飯想再續則需加點，所以實際吃下來約莫僅7、8分飽足而已。而貴族世家個人燒肉也坦承：「我們也實測過，這樣的量對於胃口中等的女生來說，普遍能剛好飽足，對於相較食量大一點男生來說，可能就需要再加點其他菜色。」
另外，喜愛牛肉的顧客很推薦點用牛小排套餐，每套399元，但是油花相當均勻漂亮，炙烤過後堪稱香甜多汁，非常過癮。
開幕日期：11月12日
地址：台北市大安區光復南路452號
電話：02-2703-5988
營業時間：11:30~21:30
優惠：「好評送鮑魚」活動，點套餐並於Google留下好評，即可獲得鮑魚 1顆，數量有限送完為止。
預約方式：於inline系統開放網路線上預訂，可預訂一個月內、即一直到11月底之座位。
▪️交通資訊：
紅線｜捷運信義安和站，距離550公尺、步行8分鐘
紅線｜台北101／世貿站，距離700公尺、步行11分鐘
藍線｜捷運國父紀念館站，距離650公尺、步行10分鐘
▪️相關用餐規則及消費須知：
- 身高120cm以上：每人最低限點1份套餐。
- 身高120cm以下低消80元／人
- 用餐時間：每人每份套餐70分鐘。
- 不收10%服務費，可享自取區湯品冰品飲料
- 更換烤網：一片8元
- 無法提供外帶、打包
- 每份餐點贈白飯、雞湯、配菜
資料來源：貴族世家個人燒肉