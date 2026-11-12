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2019年他則轉任洛杉磯天使隊總教練，當時陣中正包含日本超級巨星大谷翔平。大聯盟總計執教戰績為386勝422敗。

美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人隊官方於今（12）日正式宣佈，重磅簽下過去曾任洛杉磯天使隊總教練、近3年擔任紐約洋基隊首席教練的57歲名將奧斯穆斯（Brad Ausmus），接替未獲續約的埃斯帕達（Joe Espada）成為太空人隊新任總教練，同時也會是台灣強投鄧愷威的新總教練。太空人球團預計將於台灣時間15日在主場召開新任總教練就職記者會。對於太空人球迷而言，奧斯穆斯絕非陌生面孔。在他的18年大聯盟球員生涯中，便有高達10個賽季效力於太空人隊。作為隊史出賽場次最多的捕手，他不僅曾三度榮獲金手套獎殊榮，更於2005年引導投手群協助太空人隊奪下隊史首座國聯冠軍並打入世界大賽，深受休士頓球迷愛戴。再次回到這座熟悉的城市，奧斯穆斯難掩興奮地表示：「能回到休士頓讓我感到無比激動。太空人球團與休士頓這座城市在我的人生中佔據了極其重要的分量，我很榮幸能作為總教練為這支球隊開啟全新的篇章。」太空人隊新任總經理弗洛雷斯（Randy Flores）在聲明中也熱烈歡迎奧斯穆斯的加入：「我們非常高興能邀請布萊德重返太空人大家庭。在整個面試過程中，他展現出了在球場內外建立勝利文化不可或缺的領導力、能量與專業知識。我非常期待與他並肩作戰。」現年57歲的奧斯穆斯執教履歷相當豐富，曾於2014年至2017年執教底特律老虎隊，並在菜鳥教頭首年就帶領老虎隊以90勝72敗勇奪美聯中區冠軍；自2024年起，奧斯穆斯轉任洋基隊首席教練，在總教練布恩（Aaron Boone）身邊輔佐教練團事務。過去他曾於2020年與2022年分別面試過太空人總教練與總經理職務，如今在好友、現任球團高級顧問巴格威爾（Jeff Bagwell）與總經理弗洛雷斯力薦下，終於順利實現圓夢重返老東家。太空人隊本季例行賽雖繳出81勝81敗、並在過去6年內第5度摘下美聯西區冠軍，但在外卡系列賽遭白襪隊直落二淘汰出局，季後未與前主帥埃斯帕達續約。隨著奧斯穆斯掌舵，太空人隊也正著手進行教練團的全面洗牌。除了確定留任的投手教練米勒（Josh Miller）與打擊教練羅德里奎茲（Victor Rodriguez）等人外，球團接下來的首要任務將是協助奧斯穆斯尋找合適的首席教練與基層教練組，盼能在新賽季開創出全新氣象。