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柯志恩質疑陳其邁頻頻出手 反問「我對手到底是誰？」

「陳其邁能輔選、不能幫你當市長」

國民黨高雄市長候選人柯志恩近期接連拋出205兵工廠府會遷址、演唱會「高雄市民優先購票」等主張，頻遭高雄市長陳其邁公開反駁，柯志恩因此反問「我現在的對手到底是陳其邁還是賴瑞隆？」更喊話「陳市長可以幫你輔選，但他沒有辦法幫你當市長」。對此，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨（11）日回應，柯志恩既然要參選市長，提出的政見本來就必須接受各界檢驗，尤其205兵工廠是高雄蛋黃區精華土地，任何規畫都會牽動城市未來發展，因此更應審慎。賴瑞隆昨回應柯志恩表示，陳其邁身為現任市長，本來就會持續關注高雄市政發展，205兵工廠又是重要精華土地，如果使用不當，可能影響高雄未來發展，因此陳其邁關心相關議題很正常。他強調，他和柯志恩在市政上確實有許多不同觀點，他認為205兵工廠不應優先拿來興建市政府與市議會，而應朝AI算力應用中心、企業總部等方向規畫，作為整體產業與經濟發展使用才是優先選項，也希望柯志恩未來提出政策時更加謹慎。柯志恩11日前往左營哈囉市場掃街時則表示，這幾天看到陳其邁頻頻出面回應她的政策，讓她「感覺好像回到4年前」，還反問「我現在的對手到底是陳其邁還是賴瑞隆？」她表示，不論205兵工廠或演唱會經濟都有很大的討論空間，團隊也收集許多第一線實務工作者意見，提出政策是希望進一步提升、深化既有建設並擴大公共討論，而非否定現任市府施政。柯志恩也向陳其邁喊話，「大可不必一聽到就馬上跳出來」，強調自己並未否定陳其邁過去的市政成績，只是提出不同方向供社會討論。她隨後將話鋒轉向賴瑞隆，重申「我現在的對手叫做賴瑞隆」，並直言：「陳市長可以幫你輔選，但是他沒有辦法幫你當市長。」回顧上週辯論會上，柯志恩提出，若當選，將研議把高雄市政府與市議會遷至205兵工廠所在地，陳其邁隨後公開反對，質疑相關建設成本龐大，認為納稅人的錢應優先用在市民需求；柯志恩日前又提出演唱會「高雄市民優先購票」構想，陳其邁也花近7分鐘說明演唱會一日遊、過夜旅客等經濟效益差異，認為相關政策需要更完整評估。