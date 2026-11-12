AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前發布內部信坦承婚外情並向外界致歉後，風暴持續擴大。根據《紐約時報》最新披露，黃仁勳除涉及與疑似涉入間諜案的女子黃樂有染外，還被爆出第二起婚外情，對象直指其直屬部下、輝達醫療保健事業部門副總裁金柏莉·鮑威爾（Kimberly Powell）；女方進入輝達18年，和黃仁勳同樣已婚。
48歲鮑威爾是誰？18年前進入輝達一路升官
現年48歲的鮑威爾是輝達在全球生醫科技版圖中的靈魂人物，她於2008年進入輝達任職，早期負責推展晶片在高等教育、研究領域及醫療影像設備的應用，隨後於2016年升任人工智慧業務發展資深總監，並在2017年底正式獲拔擢為醫療事業副總裁，長期主導包括BioNeMo在內的AI生醫與藥物研發核心運算平台。
鮑威爾經常代表輝達在全球大型論壇發表演說，是公司內部極具象徵意義的女性高層，而根據相關外媒報導，她與63歲的黃仁勳皆是已婚狀態，但卻多次有親暱互動，讓這段關係在輝達內部早已引發私下議論。
黃仁勳、鮑威爾互動被偷拍 保鑣急出手制止
《紐約時報》引述知情人士報導，今年3月輝達於加州聖荷西舉行年度GTC旗艦大會期間，鮑威爾才剛在台上展示AI醫療技術的突破，兩人隨後便在會場鄰近飯店內被目擊互動親密，甚至遭到旁觀者以手機拍下影像。知情人士指出，黃仁勳的隨行維安人員隨即上前將拍攝者帶開隔離，並當場要求對方簽署保密協議（NDA），試圖阻止畫面外流。
黃仁勳外遇鮑威爾恐違規 他接記者電話秒掛斷
不過兩人當時的互動究竟有多親暱，《紐時》記者強調自己也沒看到影像，他們還為此致電黃仁勳，想要求證，沒想到黃仁勳在通話中僅表示「我不認為你們應該直接找我談」，隨後便掛斷電話。針對這起婚外情，輝達官方發言人與鮑威爾目前也均無回應。
由於鮑威爾屬於黃仁勳的直接管轄下屬，兩人的從屬關係被指嚴重牴觸輝達內部《行為準則》中有關利益衝突與職場感情的規範。而黃仁勳日前針對外遇一事有公開道歉，但並未透露外遇對象是誰。輝達董事會當時表示，已針對此事展開獨立調查，目前不確定鮑威爾是否會成為調查對象之一。
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現年48歲的鮑威爾是輝達在全球生醫科技版圖中的靈魂人物，她於2008年進入輝達任職，早期負責推展晶片在高等教育、研究領域及醫療影像設備的應用，隨後於2016年升任人工智慧業務發展資深總監，並在2017年底正式獲拔擢為醫療事業副總裁，長期主導包括BioNeMo在內的AI生醫與藥物研發核心運算平台。
鮑威爾經常代表輝達在全球大型論壇發表演說，是公司內部極具象徵意義的女性高層，而根據相關外媒報導，她與63歲的黃仁勳皆是已婚狀態，但卻多次有親暱互動，讓這段關係在輝達內部早已引發私下議論。
《紐約時報》引述知情人士報導，今年3月輝達於加州聖荷西舉行年度GTC旗艦大會期間，鮑威爾才剛在台上展示AI醫療技術的突破，兩人隨後便在會場鄰近飯店內被目擊互動親密，甚至遭到旁觀者以手機拍下影像。知情人士指出，黃仁勳的隨行維安人員隨即上前將拍攝者帶開隔離，並當場要求對方簽署保密協議（NDA），試圖阻止畫面外流。
黃仁勳外遇鮑威爾恐違規 他接記者電話秒掛斷
不過兩人當時的互動究竟有多親暱，《紐時》記者強調自己也沒看到影像，他們還為此致電黃仁勳，想要求證，沒想到黃仁勳在通話中僅表示「我不認為你們應該直接找我談」，隨後便掛斷電話。針對這起婚外情，輝達官方發言人與鮑威爾目前也均無回應。
由於鮑威爾屬於黃仁勳的直接管轄下屬，兩人的從屬關係被指嚴重牴觸輝達內部《行為準則》中有關利益衝突與職場感情的規範。而黃仁勳日前針對外遇一事有公開道歉，但並未透露外遇對象是誰。輝達董事會當時表示，已針對此事展開獨立調查，目前不確定鮑威爾是否會成為調查對象之一。
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