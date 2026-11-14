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▲《今天是太陽雨》原本規劃22集，但導演想讓觀眾再多看一點兩人交往後怎麼相處，最後拍到24集。（圖／翻攝自《今天是太陽雨》微博）

楊超越、董思成在陸劇《今天是太陽雨》從搶獎學金的對手演到互相心動，校園戀情也在開播後跑出亮眼成績。該劇播出3天播放量就達2億，比井柏然、孫千主演的《早春晴朗》開播5天破2億更快達標，成為最新的熱門夯劇，後續表現也備受關注。楊超越飾演的鄭雨是生科院大三學生，為了負擔母親的醫療費，她一邊打工，一邊拚成績拿獎學金。董思成飾演的陳硯周則是因病留級的學長，一出現就成了她最有威脅的競爭對手。對鄭雨來說輸掉的可能是家裡急需的一筆錢，兩人因此誰也不肯先退一步。直到有了合作機會，鄭雨才發現老是跟她較勁的人，也有不願輕易說出口的家庭傷痛。楊超越過去演《七時吉祥》時，演技曾受到批評。後來挑戰舞台劇《你好，瘋子！》，她花了大量時間排練，坦言一開始即使把台詞背得滾瓜爛熟，還是怕出錯；巡演到一半，她才慢慢學會，台上碰到小失誤也別慌，把注意力放回對手演員，戲才能接下去。到了《今天是太陽雨》，她把自己早年打工的經驗帶進鄭雨這個角色：演到鄭雨被課業和兼職榨乾體力時，她連眼皮都懶得抬，說話也刻意放輕、放虛，讓觀眾從她的聲音和神情就看得出她的疲憊。導演「貓的樹」透露，《今天是太陽雨》原本規劃22集，打算拍到角色出國前就收尾，但鄭雨和陳硯周從搶獎學金、互不相讓，到好不容易確認心意，他想讓觀眾再多看一點兩人交往後怎麼相處，最後拍到24集。這對冤家的反差，在前面的戲就看得出來，包括兩人能在沒開燈的樓道裡鬥嘴，鄭雨也會在陳硯周替她解圍後，親手幫他上藥。楊超越說，自己最喜歡的是兩人在橋上的告白台詞；告白之後還能看這兩個平常嘴上不讓、行動上卻會照顧對方的人怎麼談戀愛，正是導演想多留兩集的原因。青春校園陸劇《今天是太陽雨》已於 2026年11月6日在Netflix及芒果TV全球首播。