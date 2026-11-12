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休士頓太空人隊日今（12）日正式宣布由57歲的奧斯穆斯（Brad Ausmus）接任新任總教練。雖然奧斯穆斯在面試中擊敗了包括名將普荷斯（Albert Pujols）在內的多位人選，憑藉豐富的大聯盟執教經驗脫穎而出，但美媒也點出他過去在老虎與天使隊執教時的失敗紀錄與調度爭議。隨著新主帥就任，台灣好手鄧愷威如何在2027年新賽季與這位新教頭順利磨合、奠定發揮空間，將會成為台灣球迷高度關注的焦點。在太空人隊的總教練遴選中，奧斯穆斯力退備受關注的普荷斯（Albert Pujols）等對手脫穎而出，主因正是他是面試名單中唯一具備大聯盟總教練資歷的候選人。然而，美媒回顧他過去5年的執教生涯，坦言他在戰術調度與戰績維持上曾面臨不少挑戰。底特律老虎時期（2014-17）： 奧斯穆斯執教首年便接手剛達成分區三連霸、擁有韋蘭德（Justin Verlander）與薛澤（Max Scherzer）等強投豪打的豪門隊伍，雖然順利拿下分區冠軍，卻在美聯分區系列賽遭到金鶯隊橫掃，當時《底特律自由新聞》便指出缺乏經驗的奧斯穆斯在調度上遭到敵隊老練主帥完勝。隨後幾年老虎面臨傷兵與牛棚崩盤，最終進入重建期，奧斯穆斯也結束4年帶隊生涯。洛杉磯天使時期（2019）： 接替名帥索西亞（Mike Scioscia）後，奧斯穆斯僅執教1年便吞下 72 勝90敗的分區墊底戰績，隨後慘遭解雇。當時天使陣中雖有大谷翔平與楚奧特（Mike Trout），但球隊面臨嚴重的傷兵潮，讓他的執教戰績大受打擊。對台灣右投鄧愷威而言，剛結束的2026賽季無疑是職棒生涯的重大突破。本季他一共為太空人隊登板30場，其中10場擔任先發，繳出5勝7敗、4次中繼成功的成績，在73.2局的投球中送出73次三振，防禦率（ERA）為4.76。鄧愷威本季從牛棚出發，5月中旬臨危受命轉任先發，更曾在6月寫下單場先發6局僅失 1 分的優質勝投代表作。雖然季中因體能疲勞與表現起伏歷經小聯盟下放與傷兵名單，但他在場上展現出的長中繼韌性與先發戰力， 一度確立了他身為太空人投手群重要即戰力的地位。隨著奧斯穆斯接掌兵符，太空人投捕體系與調度風格勢必會迎來新氣象。作為一名捕手出身的總教練，奧斯穆斯過去在球員時代便以引導投手與戰術執行見長，對投手控球精準度與球速配球的要求極高。鄧愷威本季雖然展現極佳的三振能力，但同時也投出了33次保送與13次觸身球。在新教頭上任後，鄧愷威若想在春訓期間迅速獲得奧斯穆斯的信任，首要課題便是提升控球的穩定度，降低局內的免費上壘率。考量到太空人先發輪值與牛棚的深度配置，鄧愷威能夠隨時在先發與長中繼之間彈性切換的雙能特性，將是他在奧斯穆斯新調度體系中的最大武器。新賽季春訓期間，鄧愷威能否精準完成新教練團交付的任務、建立良好的溝通默契，將決定他能否在開季名單中穩固一席之地。