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▲小嫻（如圖）疑發聲反駁羅大佑，直言：「女人的價值，從來不需要用生育來證明」。（圖／翻攝自小嫻Threads@hsien_0309）

歌手羅大佑近日登上唐湘龍的廣播節目，談及選舉時，突點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人「沒有子女，不會為下一代想太多」，遭疑是在歧視未婚未生育的女性，火速引發大量爭議。對此，曾透露自己天生無子宮的小嫻（黃瑜嫻），也在今（12）日於社群發聲，「女人的價值，從來不需要用生育來證明。」被猜測是反駁羅大佑的言論。小嫻曾在過去透露自己在17歲因遲遲沒來月經，到醫院檢查才發現天生沒子宮，雖然這讓她一度非常難過，但小嫻也慢慢走出來。而近日在羅大佑疑似批評沒生小孩的女性後，她也站出來發聲，昨日於Threads發文表示：「女人的價值，從來不需要用生育來證明。」被猜測是在反駁羅大佑。小嫻表示自己雖然無法生育，但依然把自己照顧的健康、快樂，並且認真生活，追求學習自己喜歡的音樂，「實實在在熱愛每一天，活成自己喜歡的模樣。」她也向因無法生育，而感到遺憾、難過、甚至懷疑自己價值的女性喊話，「妳的人生本來就很豐盛，妳的生命絕對值得被珍惜。」小嫻強調不能孕育生命不是遺憾，而是讓她們有更多精力孕育更大的愛，「不生育，其實沒有什麼大問題，覺得不生孩子問題很大的，你們才是最大的問題。」事實上，小嫻昔透露自己17歲時一直沒來月經，就醫後才發現患有先天性無子宮。與籃球員何守正有過一段婚姻的她，也曾到美國尋求代理孕母的幫助，希望可以有自己的孩子，但最終依然沒有如願，兩人也在2018年離婚。不過好在小嫻已經走出來，追尋自己想要的人生。