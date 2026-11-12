輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的婚外情風波持續延燒，連學界也看不下去，美國媒體《Axios》報導，黃仁勳被爆料與一名「直接向他報告工作」的輝達女主管也有婚外情之後，美國喬治城大學商業倫理學教授賈沃斯基（Peter Jaworski）直言，執行長不應與直屬下屬維持這種關係，甚至認為在目前情況下，撤換執行長可能才是適當的處理方式。
教授直言不妥！執行長不該與直屬下級發展關係
根據《Axios》報導，賈沃斯基針對黃仁勳與輝達醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）的關係提出質疑，認為企業執行長與「直接向自己報告工作的下屬」發生私人關係，涉及明顯的職場權力不對等，也可能引發利益衝突、公司治理問題。
Jaworski更直言：「在這種情況下，解雇執行長可能才是應該採取的做法」，因為這不只是黃仁勳個人的感情問題，輝達董事會也必須正視，最高管理階層的行為，是否符合公司治理要求。
董事會何時知情？教授質疑監督機制
除了黃仁勳本人的行為，賈沃斯基也將矛頭指向輝達董事會，點出外界應該追問董事會，究竟是何時知道這些事、是否早已掌握情況卻沒有採取行動。
由於黃仁勳身兼輝達共同創辦人及執行長，長期掌握公司重要決策，董事會如何監督這位核心人物，也成為事件延燒後的重要問題。若董事會早已知情卻未妥善處理，恐怕也會面臨公司治理方面的質疑。
不過，賈沃斯基的說法，屬於個人專業意見，不代表喬治城大學官方立場，也不代表輝達董事會已經決定撤換黃仁勳。目前公司尚未正式宣布罷免決議，這場風波究竟會止於私人生活爭議，還是進一步演變成輝達經營權危機，仍有待觀察。
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根據《Axios》報導，賈沃斯基針對黃仁勳與輝達醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）的關係提出質疑，認為企業執行長與「直接向自己報告工作的下屬」發生私人關係，涉及明顯的職場權力不對等，也可能引發利益衝突、公司治理問題。
Jaworski更直言：「在這種情況下，解雇執行長可能才是應該採取的做法」，因為這不只是黃仁勳個人的感情問題，輝達董事會也必須正視，最高管理階層的行為，是否符合公司治理要求。
董事會何時知情？教授質疑監督機制
除了黃仁勳本人的行為，賈沃斯基也將矛頭指向輝達董事會，點出外界應該追問董事會，究竟是何時知道這些事、是否早已掌握情況卻沒有採取行動。
由於黃仁勳身兼輝達共同創辦人及執行長，長期掌握公司重要決策，董事會如何監督這位核心人物，也成為事件延燒後的重要問題。若董事會早已知情卻未妥善處理，恐怕也會面臨公司治理方面的質疑。
不過，賈沃斯基的說法，屬於個人專業意見，不代表喬治城大學官方立場，也不代表輝達董事會已經決定撤換黃仁勳。目前公司尚未正式宣布罷免決議，這場風波究竟會止於私人生活爭議，還是進一步演變成輝達經營權危機，仍有待觀察。
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