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第63屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日晚間在台北流行音樂中心舉行，頒獎在即帶您回顧金馬往事。2010年第47屆金馬獎，范冰冰的經紀人穆曉光為了入圍最佳男主角的王學圻來台，入住大會安排的飯店。王學圻最後因證件未及辦妥而沒能來台，穆曉光則在離台前帶走房內一支吹風機，工作人員一路追到機場索回，讓他當時放話，旗下藝人以後不再出席金馬獎。2010年第47屆金馬獎，王學圻入圍最佳男主角，但因入台證件未及辦妥，最後沒能來台。他的經紀人穆曉光當時也負責范冰冰的經紀工作，因此為了王學圻來台，並住進大會原先為王學圻安排的飯店房間。由於入圍者本人沒有入住，金馬執委會不負擔經紀人和助理的住宿費，最後由穆曉光自付1萬5000元。穆曉光入住後，喜歡飯店裡價值2000多元的吹風機，以為能用大會提供的3000元飯店消費額度扣抵，便將它帶走。但這筆額度是給入圍藝人使用，並不包含經紀人，工作人員因此追到機場要回吹風機。穆曉光一氣之下放話不讓旗下藝人再出席，王學圻後來受訪卻沒把話說死，表示如果再獲提名他就會去。范冰冰當時公開替經紀人抱不平，認為為了一支吹風機鬧成這樣是「小題大作」，還說年底要送工作室員工一人一支「最貴的吹風機」。15年後她以《地母》拿下第62屆金馬獎最佳女主角。當晚她沒有到場，由導演張吉安代領並在台上打電話給她；范冰冰得知獲獎後一度泣不成聲，也透過電話向金馬獎致謝。