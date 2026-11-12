他本季至今11場先發全勤、場均貢獻21.4分、7.2籃板、4助攻與1抄截，搭配勇士8連勝好表現，擠下包含狀元AJ·迪班薩（AJ Dybantsa）在內的「四大天王」，在超級大年2026年梯次排名第一

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倫德伯格擠下四大天王 正式登頂新秀榜

倫德伯格場均21.4分、命中率52.3% 迅速融入勇士體系

🏀2026年最佳新秀榜：

最新一期年度最佳新秀榜更新，金州勇士大齡菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）正式登頂，為開季至今首次，，連ESPN眾多球評都讚嘆，「倫德伯格表現不像菜鳥，勇士真的用11順位掏到寶了。」上一次最佳新秀榜公開後，倫德伯格排在第2，僅次於灰熊探花布澤爾（Cameron Boozer），最新更新榜單中，他則正式登頂，排名第2為國王「鬥牛犬」阿庫夫（Darius Acuff Jr.），他本季至今場均26.2分、3.8籃板與7.3助攻，投籃命中率41.8%，得分在全聯盟新秀排名第一。2026年作為超級大年，選秀四大天王分別為巫師狀元AJ·迪班薩、爵士榜眼彼得森（Darryn Peterson）、灰熊布澤爾與公牛威爾森（Caleb Wilson），這4人目前開季至今都打出不錯表現，但都輸給倫德伯格，暫居第3至6名。倫德伯格是勇士今年選進的即戰力前鋒，大學念6年的他，已經高齡24歲才進入NBA，但他從開季就維持穩定發揮，不僅場均21.4分，投籃命中率更高達52.3%，為排名前10名新秀之冠。難得可貴的是，倫德伯格迅速融入勇士體系之中，這在過去多年間相當罕見，他的籃球智商、防守彈性與傳導能力，都完美契合勇士戰術運作需求，並獲得諸多球評、外媒看好，如今作為勇士二當家的他，可能長期成為勇士栽培的核心之一。一、倫德伯格（Yaxel Lendeborg，金州勇士）21.4分、7.2籃板、4助攻、投籃52.3%、三分球44.3%、罰球75.8%二、阿庫夫（Darius Acuff Jr.，沙加緬度國王）26.2分、3.8籃板、7.3助攻、投籃41.8%、三分球33%、罰球84.6%三、布澤爾（Cameron Boozer，曼菲斯灰熊） 16.2分、9.7籃板、5.5助攻、投籃36.4%、三分球29%、罰球93.3%四、彼得森（Darryn Peterson，猶他爵士）15.7分、4籃板、3.8助攻、1.2抄截、投籃41.1%、三分球37.7%、罰球86.7%五、AJ-迪班薩（AJ Dybantsa）16.7分、6.1籃板、2.1助攻、1.1抄截、投籃43.3%、三分球27.3%、罰球77.1%