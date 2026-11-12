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石舫亘站2小時發飄帶 人龍一路排到敦化北路

晨起掃街被拱「生四寶」 石舫亘笑回：麥安捏啦！

沈伯洋《順報》第三期登場 支持者凌晨3點就來排隊

2026台北市長選戰倒數16天，藍綠陣營競選小物掀起排隊熱潮！其中，現任市長蔣萬安的妻子石舫亘昨晚在競選總部發放「安心飄帶」，吸引大批支持者排隊索取，人龍從南京東路一路延伸至敦化北路，石舫亘更站了將近2小時才發送完畢。另一方面，民進黨參選人沈伯洋的全彩實體文宣《順報》第三期今（12）日正式發行，不僅與星座專家唐綺陽「夢幻聯動」，加入11月星座運勢，更有民眾凌晨3點就到場排隊搶頭香，而一大早7點多，領取隊伍就繞行南門市場超過一圈，成為選戰另類焦點。蔣萬安競選總部11日晚間舉辦「溫暖牽手發放安心飄帶」活動，由石舫亘親自發送。活動尚未開始，就有不少支持者聚集，隊伍從南京東路的競總門口，一路轉彎延伸至敦化北路，民眾不時揮舞蔣萬安旗幟加油。石舫亘晚間6點準時開始發放，民眾領到飄帶後紛紛與她合照，也有支持者坐著輪椅專程前來。由於索取人潮踴躍，石舫亘一直站到接近晚間8點才結束。支持者拿到安心飄帶後，也開心地在總部前自拍，並相約14日上街遊行支持蔣萬安。事實上，石舫亘昨上午行程同樣滿檔，一早接連前往南港玉成公園、南港公園，向早起運動的民眾問候，還受邀跟著元極舞老師活動筋骨，讓她直呼「全身都暖和起來了！」隨後石舫亘轉往成德市場拜票，沿途受到攤商及民眾歡迎，有人送上鳳梨、包子、菜頭及蒜頭，還有中藥行送羅漢果，要她和蔣萬安保護喉嚨。石舫亘也趁機採買肉鬆、蔬菜、蛤蜊，以及家中小孩的睡衣。有趣的是，其中一名老闆娘抱著小孫女上前互動，石舫亘忍不住喊「好可愛！阿姨沒有女兒」，引起旁人立刻鼓吹她「生四寶」，讓石舫亘大笑回應「麥安捏啦！」現場笑聲不斷。另一方面，沈伯洋的全彩實體文宣《順報》第三期今正式發行，沈伯洋也將現身台北捷運中正紀念堂站2號出口，親自向民眾發送《順報》。不過，還沒等到發放時間，就已有大批支持者提前排隊。政治工作者周軒今上午8時左右在臉書發文指出，「等著拿台北沈伯洋《順報》的排隊人潮已經把南門市場繞一圈多⋯⋯」，更透露「第一位民眾3點就來了⋯⋯」，而該名支持者受訪表示，她昨晚特地早點睡，凌晨3點專程從木柵來排隊支持，除了要找他簽名、拍照，她也希望告訴沈伯洋要保重自己的身體。而本期《順報》主打「人生中場的支持筆記」，沈伯洋昨也透露，這次兌現先前「納入星座運勢專欄」的承諾，與星座專家唐綺陽「夢幻聯動」，將11月星座運勢收錄在本期《順報》，成為一大亮點。