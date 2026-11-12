連鎖牛排品牌「貴族世家」近日推出全台灣首間「個人燒肉吃到飽」，主打每人最低199元就能享用燒肉以及自助吧無限吃，今（12）日首間門市盛大開幕。然而就有網友看完菜單之後，卻發現有一條規定寫著「換烤網要加收8元」，在社群上引爆討論，但不少老饕也出面聲援表示：「至少是真的有在服務收費，而且上面明明有寫不收服務費，完全可以接受！」
貴族世家個人燒肉開幕了！「換烤網加收8元」老饕看菜單力挺
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「貴族世家個人燒肉要開幕了，看了一下菜單發現有寫一行字說換烤網要8元，從來沒吃過換烤網竟然要錢的.....燒肉不就是一直要換烤網的東西嗎，基本的標配也要收錢有點誇張」。
貼文曝光後，不少人紛紛回應「換烤網要收費？蛤」、「不敢相信換烤網竟然要收費，不是計較問題，是哪一間店換烤網要收錢」、「相信我店員準備刷到哭出來，一堆人都不換烤網一直烤」；不過也有不少老饕表示：「果然大家都是選擇性失明，寫了免服務費當看不到，糾結換烤網8元，換烤網不是就是一種服務嗎，要多窮連8元都會計較」、「消費1000元就要收100元服務費，換個烤網才8元，通常換2次就烤完了，很省好嗎，人家都沒收服務費了。」
換烤網收8元、收服務費10%誰划算分析！網路訂位連續5天客滿
然而根據貴族世家個人燒肉官方菜單，確實在菜單的中間有一排紅字寫著「更換烤網一片8元」，但是仔細看上面的用餐規則當中也有提到「本店不收10%服務費，凡用餐可享自助區湯品、冰品及飲料」。也就是說，雖然更換烤網需要8元，但是沒收服務費的情況來看，假設點了429元的套餐，原本收服務費要42元，相當於可以換烤網5片，但個人燒肉其實烤網最多換2次甚至1次就能烤完，正常都會比收10%服務費便宜。
最主要核心還是在於官方有先把規則「明確寫在菜單上」，能接受的民眾再去用餐，也降低不少消費爭議的可能。《NOWNEWS》記者也實際查詢今天早上8時40分最新訂位狀況，目前即日起至16日都已經全部客滿，從17日起才可以預訂，想吃的民眾可以到inline系統網路預訂囉！
「貴族世家個人燒肉」店家資訊
開幕日期：11月12日
地址：台北市大安區光復南路452號
電話：02-2703-5988
營業時間：11時30分至21時30分
價位：最低199元起
線上預約：貴族世家個人燒肉訂位inline系統請點我
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「貴族世家個人燒肉要開幕了，看了一下菜單發現有寫一行字說換烤網要8元，從來沒吃過換烤網竟然要錢的.....燒肉不就是一直要換烤網的東西嗎，基本的標配也要收錢有點誇張」。
貼文曝光後，不少人紛紛回應「換烤網要收費？蛤」、「不敢相信換烤網竟然要收費，不是計較問題，是哪一間店換烤網要收錢」、「相信我店員準備刷到哭出來，一堆人都不換烤網一直烤」；不過也有不少老饕表示：「果然大家都是選擇性失明，寫了免服務費當看不到，糾結換烤網8元，換烤網不是就是一種服務嗎，要多窮連8元都會計較」、「消費1000元就要收100元服務費，換個烤網才8元，通常換2次就烤完了，很省好嗎，人家都沒收服務費了。」
然而根據貴族世家個人燒肉官方菜單，確實在菜單的中間有一排紅字寫著「更換烤網一片8元」，但是仔細看上面的用餐規則當中也有提到「本店不收10%服務費，凡用餐可享自助區湯品、冰品及飲料」。也就是說，雖然更換烤網需要8元，但是沒收服務費的情況來看，假設點了429元的套餐，原本收服務費要42元，相當於可以換烤網5片，但個人燒肉其實烤網最多換2次甚至1次就能烤完，正常都會比收10%服務費便宜。
最主要核心還是在於官方有先把規則「明確寫在菜單上」，能接受的民眾再去用餐，也降低不少消費爭議的可能。《NOWNEWS》記者也實際查詢今天早上8時40分最新訂位狀況，目前即日起至16日都已經全部客滿，從17日起才可以預訂，想吃的民眾可以到inline系統網路預訂囉！
開幕日期：11月12日
地址：台北市大安區光復南路452號
電話：02-2703-5988
營業時間：11時30分至21時30分
價位：最低199元起
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