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貴族世家個人燒肉開幕了！「換烤網加收8元」老饕看菜單力挺

看了一下菜單發現有寫一行字說換烤網要8元，從來沒吃過換烤網竟然要錢的.....

寫了免服務費當看不到，糾結換烤網8元，換烤網不是就是一種服務嗎，要多窮連8元都會計較」、「消費1000元就要收100元服務費，換個烤網才8元，通常換2次就烤完了，很省好嗎，人家都沒收服務費了。」

▲貴族世家個人燒肉今天開幕，不少網友討論「換烤網要加收8元」的規則，引起熱烈迴響。（圖／貴族世家提供）

換烤網收8元、收服務費10%誰划算分析！網路訂位連續5天客滿

但是仔細看上面的用餐規則當中也有提到「本店不收10%服務費，凡用餐可享自助區湯品、冰品及飲料」。

目前即日起至16日都已經全部客滿

▲不過菜單上還有寫到全店「免收服務費」，以實務面經驗上來說，換烤網8元比收服務費10%還要更便宜。（圖／貴族世家提供）

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