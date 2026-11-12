輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的去留風暴，持續升高！《彭博社》最新消息指出，輝達正與外部機構合作，物色新任執行長人選，甚至不排除先任命一名臨時執行長，幫助公司度過這波危機。
不只尋找接班人！輝達傳考慮先設臨時CEO
根據《彭博社》報導，輝達正在與外部機構合作，尋找可能接任執行長的人選。除了物色正式接班人，公司也考慮先安排臨時執行長，待過渡安排完成後，再進行更全面的執行長遴選。
這項消息格外受到市場關注，因為黃仁勳自1993年共同創辦輝達以來，一直擔任公司執行長，長期主導企業經營策略及技術發展，如果董事會真的啟動領導層交接，勢必牽動這家AI晶片龍頭的未來布局。
黃仁勳接班問題浮上檯面！財務長成外界關注人選
事實上，黃仁勳的接班問題，近期已成為外媒關注焦點，輝達長期由黃仁勳掌握核心決策，公司內部是否有足以「立即接手」的高階主管，也受到外界質疑。
其中，輝達財務長克雷斯（Colette Kress）被外界點名為可能的人選，她2013年加入輝達，熟悉公司財務及營運管理。不過，目前這項人選仍屬外部專家提出的可能安排，並未證實輝達已經選定她接班。
另一方面，《路透社》也引述消息人士證實，輝達董事會將於當地時間週三召開會議，決定是否罷免黃仁勳。
分析指出，黃仁勳花了30多年，將輝達打造為全球AI晶片霸主，如果他離開，輝達可能面臨嚴重的領導層真空，尤其黃仁勳不只是執行長，也是公司與全球科技產業、政府及客戶之間的重要代表人物。
D.A. Davidson的科技研究主管盧里亞（Gil Luria）表示，若要立即撤換黃仁勳，對輝達而言可能相當困難，因為公司沒有明確的接班計畫，但如果黃仁勳確實違法、違反公司政策，董事會也不排除會在掌握證據後採取行動。
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根據《彭博社》報導，輝達正在與外部機構合作，尋找可能接任執行長的人選。除了物色正式接班人，公司也考慮先安排臨時執行長，待過渡安排完成後，再進行更全面的執行長遴選。
這項消息格外受到市場關注，因為黃仁勳自1993年共同創辦輝達以來，一直擔任公司執行長，長期主導企業經營策略及技術發展，如果董事會真的啟動領導層交接，勢必牽動這家AI晶片龍頭的未來布局。
黃仁勳接班問題浮上檯面！財務長成外界關注人選
事實上，黃仁勳的接班問題，近期已成為外媒關注焦點，輝達長期由黃仁勳掌握核心決策，公司內部是否有足以「立即接手」的高階主管，也受到外界質疑。
其中，輝達財務長克雷斯（Colette Kress）被外界點名為可能的人選，她2013年加入輝達，熟悉公司財務及營運管理。不過，目前這項人選仍屬外部專家提出的可能安排，並未證實輝達已經選定她接班。
另一方面，《路透社》也引述消息人士證實，輝達董事會將於當地時間週三召開會議，決定是否罷免黃仁勳。
分析指出，黃仁勳花了30多年，將輝達打造為全球AI晶片霸主，如果他離開，輝達可能面臨嚴重的領導層真空，尤其黃仁勳不只是執行長，也是公司與全球科技產業、政府及客戶之間的重要代表人物。
D.A. Davidson的科技研究主管盧里亞（Gil Luria）表示，若要立即撤換黃仁勳，對輝達而言可能相當困難，因為公司沒有明確的接班計畫，但如果黃仁勳確實違法、違反公司政策，董事會也不排除會在掌握證據後採取行動。
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