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金州勇士隊當家巨星柯瑞（Stephen Curry）在場上率隊豪取8連勝、氣勢如虹，然而場外卻因妻子艾耶莎（Ayesha Curry）遭受無端指責罕見動怒。前勇士隊成員「零號探長」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）與楊（Nick Young）近日在Podcast節目中，針對艾耶莎新電影《Second Chance Holiday》的親密戲碼發表貶低言論，亞瑞納斯甚至公開聲稱艾耶莎是「柯瑞完美生涯中唯一的瑕疵」。對此，柯瑞重砲反擊怒斥兩人無知，而亞瑞納斯隨後也緊急公開道歉。事件起因為艾耶莎近期參演新電影《Second Chance Holiday》，節目中談及她在片中與男主角的吻戲時，亞瑞納斯竟開酸表示柯瑞是完美的父親與巨星代表，隨後更直言：「這家庭唯一的瑕疵就是他老婆，因為她不像喬丹、魔術強森或詹姆斯的妻子那樣低調，我們根本不想了解她。」面對妻子遭受公然指責與歧視，柯瑞特別在個人IG上發布聲明影片，點名亞瑞納斯與楊等人：「致尼克、吉爾（亞瑞納斯）和其他覺得有必要插嘴、發表自己根本不懂的事情的人，你們的言論反映了你們在這個世界上如何看待女性，以及她們被允許做什麼、不被允許做什麼。鑑於你們對『表演藝術』的無知，我原本想一笑置之，但有些話必須說清楚。」柯瑞更霸氣捍衛妻子：「每當艾耶莎的名字出現在你們的頭條時，我溫馨建議你們給予掌聲與祝賀。或許你們道歉的聲音，應該要跟你們用這話題當作節目主題時一樣大聲。」在柯瑞公開開砲後，亞瑞納斯隨即在個人節目《Gil's Arena》中公開致歉並試圖澄清：「如果他感到被冒犯了，我向他道歉，我真的不是那個意思，我只是想表達他是一個多麼完美的男人。」不過美媒也指出亞瑞納斯的道歉雖然承認了可能冒犯柯瑞，但他僅強調自己對柯瑞的推崇，並未正面收回對艾耶莎的「瑕疵」指控，能否讓柯瑞與球迷買單仍有待觀察。雖然場外掀起波瀾，但並未影響柯瑞與勇士隊近期火燙的狀態。目前打出一波8連勝、戰績8勝3敗的金州大軍，今（12）日將作客挑戰休士頓火箭隊。即便火箭在主場被看好，但勇士本季連勝期間已接連擊敗金塊、湖人、熱火與灰狼等強敵，在柯瑞帶領下，勇士隊將全力尋求將連勝紀錄推進至第9場。