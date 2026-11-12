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民進黨台北市長候選人沈伯洋第三期《順報》，與星座唐綺陽合作，納入星座運勢，讓「小水滴」相當期待。沈伯洋今（12）上午赴捷運站附近發放《順報》時表示，能與唐老師合作相當開心；談到他的星座運勢，他表示，「人氣大增、擔起整合重任」，這些都還不錯，至於對手蔣萬安的摩羯座星座運勢為「重要轉折點」，沈則坦言，他沒有看蔣的。沈伯洋上午在沈伯洋競選總幹事吳思瑤、民進黨台北市黨部主委吳沛憶陪同下，赴中正紀念堂二號出口旁發送第三期《順報》。對於新一期順報，沈伯洋介紹，這一期有星座運勢，可以讓大家回憶一下，以前在看《爽報》時翻到星座運勢的瞬間，這次有跟唐老師合作，非常開心。媒體關切，蔣萬安的摩羯座星座運勢會有「重要轉折點」，沈伯洋反問說，「我沒有看他的，要看他的嗎？」至於自己雙子座，他則說，「因應合作關係，調整自我、人氣大增、擔起整合重任，都還不錯啦！」至於今天是請假第一天，未來行程如何？沈伯洋提到，現在請假的關係，所以可以排得比較密一點，在走訪基層活動時，就能變得更多，也有更多時間來做一些專訪。他說，若只是委員會，他們還是會提出書面質詢，因為議題上都還是很重要，因此今天的委員會，書面質詢也都寫好了。