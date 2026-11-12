輝達（Nvidia）執行長黃仁勳危機持續升溫，連台灣年底的地方選舉也受到關注！《華爾街日報》（WSJ）11日報導，黃仁勳過去在台灣享有極高人氣，被視為帶動台灣科技產業發展的「家鄉英雄」，如今卻因婚外情、疑似涉及中國情報活動，讓台灣社會對他的觀感出現變化，甚至可能進一步牽動台北市長選戰。
黃仁勳從「家鄉英雄」變爭議人物！台灣民眾觀感出現變化
《華爾街日報》報導，黃仁勳出生於台北、成長於台南，過去每次返台參加年度科技盛會，總能吸引大批民眾追逐，被外界形容為「Jensanity」（仁來瘋），不論是公開演講、棒球賽開球，或在街頭與民眾合影，都能引發高度關注。
然而，這次風波與過去單純的私人感情爭議不同，由於事件還牽涉一名遭美國情報單位懷疑，與中國情報活動有關的女性，讓台灣社會格外敏感。東吳大學政治學副教授陳方隅（Chen Fang-Yu）表示，對於有錢男性發生婚外情，部分民眾或許能夠容忍，但當事件涉及中國情報疑慮時，許多人就會將其視為國家安全問題。
輝達總部成選戰焦點！蔣萬安連任布局受關注
《華爾街日報》進一步指出，黃仁勳的風波可能成為11月底地方選舉的政治議題。其中，台北市長蔣萬安正尋求連任，而成功爭取輝達在台北設立總部，一直是他任內重要的招商成果之一。
輝達總部對於台北市而言，不僅是重大投資案，也被視為台灣持續站穩全球AI產業供應鏈要角的重要象徵。不過，隨著黃仁勳陷入爭議，這項原本受到肯定的招商成果，不排除成為選舉期間，各陣營討論的焦點。
對此，蔣萬安接受台媒訪問時表示，台北市政府與輝達之間，溝通一直相當順利，雙方在總部設立計畫上的合作，也將按照原定方向推進，並未透露投資案受到事件影響。
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《華爾街日報》報導，黃仁勳出生於台北、成長於台南，過去每次返台參加年度科技盛會，總能吸引大批民眾追逐，被外界形容為「Jensanity」（仁來瘋），不論是公開演講、棒球賽開球，或在街頭與民眾合影，都能引發高度關注。
然而，這次風波與過去單純的私人感情爭議不同，由於事件還牽涉一名遭美國情報單位懷疑，與中國情報活動有關的女性，讓台灣社會格外敏感。東吳大學政治學副教授陳方隅（Chen Fang-Yu）表示，對於有錢男性發生婚外情，部分民眾或許能夠容忍，但當事件涉及中國情報疑慮時，許多人就會將其視為國家安全問題。
輝達總部成選戰焦點！蔣萬安連任布局受關注
《華爾街日報》進一步指出，黃仁勳的風波可能成為11月底地方選舉的政治議題。其中，台北市長蔣萬安正尋求連任，而成功爭取輝達在台北設立總部，一直是他任內重要的招商成果之一。
輝達總部對於台北市而言，不僅是重大投資案，也被視為台灣持續站穩全球AI產業供應鏈要角的重要象徵。不過，隨著黃仁勳陷入爭議，這項原本受到肯定的招商成果，不排除成為選舉期間，各陣營討論的焦點。
對此，蔣萬安接受台媒訪問時表示，台北市政府與輝達之間，溝通一直相當順利，雙方在總部設立計畫上的合作，也將按照原定方向推進，並未透露投資案受到事件影響。
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