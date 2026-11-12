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台北股市今（12）日開盤，加權指數以44,180.46點開出，較前一交易日收盤下跌76.69點，跌幅約0.17%。目前指數最高來到44,378.44點，較開盤上漲197.98點，早盤呈現震盪走勢。台積電（2330）下跌10元至2385元；聯發科（2454）上漲30元至4020：鴻海（2317）下跌1元至241元。回顧前一交易日（11日），台股加權指數收在44,257.15點，上漲1,545.23點，漲幅3.62%，成交金額約8,762.95億元。美股方面，11日主要指數全面收紅，費城半導體指數上漲5.66%，那斯達克指數上漲1.60%，標普500指數上漲1.31%，道瓊工業指數上漲0.49%。市場報導指出，AI雲端業者CoreWeave財報及獲利展望帶動AI基礎建設與晶片股反彈。