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美國職棒大聯盟（MLB）全美棒球記者協會（BBWAA）今（12）日正式公布2026年賽季年度賽揚獎（Cy Young Award）得主。本屆兩聯盟獎項皆由「二年級生」包辦，且兩人均以30張第一名選票的全票姿態風光獲獎。美聯由紐約洋基隊24歲右投史利特勒（Cam Schlittler）拿下，國聯則由釀酒人隊24歲火球男米澤羅斯基（Jacob Misiorowski）稱霸。值得一提的是，效力洛杉磯道奇的日本強投山本由伸最終排名第4，只差一步就能闖進決選名單。美聯賽揚獎得主史利特勒本季為洋基隊挺身而出，在賈吉（Aaron Judge）長期缺陣以及柯爾（Gerrit Cole）、弗萊德（Max Fried）、羅東（Carlos Rodón）等先發主力投球局數均未滿130局的艱難狀況下，獨挑大樑撐起輪值。史利特勒本季展現全方位宰制力，以防禦率1.95、ERA+ 215、對手上壘率.244高居美聯第一。其中1.95的防禦率更是洋基隊史達規定投球局數投手中的第三低。最驚人的是他在客場的壓制力，本季客場防禦率僅1.16，創下活球時代以來歷史第三低紀錄，僅次於名人堂神獸吉布森（Bob Gibson）與麥達克斯（Greg Maddux）。史利特勒也成為洋基隊史第7位奪下賽揚獎的投手。國聯方面，身高201公分的釀酒人王牌米澤羅斯基寫下了史詩級的一季。他本季先發30場繳出16勝5敗，防禦率僅1.80，在174.2局中狂飆252次三振，被打擊率.157、WHIP 0.80，均高居全大聯盟第一。米澤羅斯基本季四縫線均速高達100.6英里，更曾飆出105.5 英里（約169.8公里） 的先發投手歷史最快球速紀錄。他的被打擊率.157刷新大聯盟完整賽季歷史最低紀錄（，並成為自1950年以來第4位單季包辦ERA、三振數與被打擊率「三冠王」的投手。在他的領軍下，釀酒人隊不僅寫下全聯盟最佳戰績，更奪下建隊58年以來的首座世界大賽冠軍。道奇隊日籍王牌山本由伸在本屆賽揚獎票選中雖然未能擠進前三名最終候選，但根據今日公佈的投票細節，他仍獲得了國聯第四名的肯定。旅美第3年的山本由伸本季克服了參加經典賽（WBC）的疲勞，出賽28場繳出美職生涯新高的14勝9敗、防禦率.53（國聯第3），被打擊率.182與WHIP 0.87更是僅次於米澤羅斯基高居國聯第二。雖然本季遇到投出驚人代表作的米澤羅斯基，但山本穩健的強投身手已被全美媒體肯定，下個賽季將繼續挑戰成為日本棒球史上首位賽揚獎得主。