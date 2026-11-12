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美國聯準會（Fed）官員接連發表鷹派談話，加上美國通膨數據比預期高，市場預期聯準會下月升息機率升至87%，美元指數攀高逼近103，日圓兌美元貶破159，加上台股開跌，新台幣兌美元今（12）日早盤也貶破32.9元，一度來到32.91元，貶值5分。就國際匯市來看，美元指數一度來到102.96，目前在102.84附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元一度貶至159.936，今日早盤在159.57附近，韓元兌美元早盤則從1339.09拉回至1331.17，離岸人民幣兌美元也從6.6739回到6.6683附近。至於新台幣兌美元今日一開盤就貶值4分。以32.9元開出，加上台股開跌，即便盤中翻紅仍無法延續漲勢，加上國際美元仍強，新台幣進一步貶到32.91元，貶值5分，目前拉回至32.877元盤整。