整季先發25場拿下5勝12敗，帳面成績普普，但實際上防禦率僅2.91，形成防禦率不到3、卻苦吞12敗詭異數據，「不愧是中日龍...」、「丟3分就要寄望奇蹟了」、「丟3分就要寄望奇蹟了」、「這什麼問天級投手」

我是廣告 請繼續往下閱讀

金丸夢斗防禦率不到3 單季卻苦吞12敗

陳偉殷奪防禦率王僅拿8勝 中日龍打線長期積弱不振

「這隊到底什麼鬼」、「中日龍制服組都只注重投手沒在注重打擊」、「中日龍還是太權威了，這防禦率還能讓投手拿十二敗」

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽今（12）日於東京巨蛋正式登場，開幕戰由中華隊交手日本國家武士隊，日本隊派出23歲左投金丸夢斗先發，中華隊再度遭遇高球威左投。先發投手公布後，有不少球迷翻出金丸夢斗本季日職成績，現年23歲的金丸夢斗，是日職2024年選秀中日龍第一指名，作為大學第一左投的他，被看好成為即戰力，隔年就初登日職一軍賽場，單季獲得15場出賽，去年則整季待在先發輪值，累積出賽25場、160.2局中被打出159支安打、146次三振與34次保送，戰績卻僅有5勝12敗。金丸夢斗今年初還入選WBC日本國家隊，今年撇開戰績也繳出水準以上好表現，不過超詭異數據仍引發球迷關注，主因在於中日龍績弱不振的得分能力，今年60勝81敗2和，為過去5年內第四度在央聯墊底，陣中投手戰績自然不好看。有球迷也翻出旅日強投陳偉殷當年在中日龍成績，2009年以1.54奪下防禦率王，結果戰績僅有8勝4敗，還有2011年，防禦率2.68結果戰績為8勝10敗，