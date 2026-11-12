越捷航空宣布推出限時機票優惠，提供數百萬張經濟艙（Eco）機票，票價新台幣未稅價0元起，Deluxe票價最高享75折優惠，活動日期至今（12）日23:59為止，適用搭乘期間為2026年12月1日至2027年5月31日（部分日期不適用）。越捷航空也提到，近期更正式開通三條全新菲律賓航線，進一步強化東南亞地區的航空連結。
越捷航空再度推出「0元機票」優惠，旅客可透過越捷航空官方網站 或 Vietjet Air App，預訂新台幣0元起的經濟艙機票（未含稅金及其他費用）。
0元機票之外 也有Deluxe票價最高75折
本次優惠適用於台北、台中、台南及高雄往返河內、胡志明市或富國島的航線，適用搭乘期間為2026年12月1日至2027年5月31日（部分日期不適用）。 此外，追求舒適與彈性旅程的旅客，也可享有Deluxe票價最高75折優惠。只要透過越捷航空官方網站或手機App預訂國際航線機票，並輸入優惠代碼 「VJINT11」，即可享有折扣優惠，適用搭乘期間為2027年4月1日至12月31日（部分日期不適用）。
聯合航空宣布推出官方LINE帳號 加好友抽機票
聯合航空則是宣布推出台灣官方LINE帳號，為台灣旅客打造更便捷的互動管道，隨時掌握最新旅遊資訊、機票優惠及前程萬里飛行計劃會員消息。
為慶祝官方 LINE 帳號登場，聯合航空將於即日起至2026年12月25日期間推出活動雙重好禮回饋，第一重好禮邀請旅客加入聯合航空官方LINE帳號成為好友並完成參與互動遊戲，即有機會獲得美國、關島、東京來回經濟艙機票，第二重好禮則邀請旅客於上述活動期間內完成註冊前程萬里飛行計劃（MileagePlus）便有機會獲得額外里程數，以上好禮所適用之對象與條件請依活動官方說明為主。
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0元機票之外 也有Deluxe票價最高75折
本次優惠適用於台北、台中、台南及高雄往返河內、胡志明市或富國島的航線，適用搭乘期間為2026年12月1日至2027年5月31日（部分日期不適用）。 此外，追求舒適與彈性旅程的旅客，也可享有Deluxe票價最高75折優惠。只要透過越捷航空官方網站或手機App預訂國際航線機票，並輸入優惠代碼 「VJINT11」，即可享有折扣優惠，適用搭乘期間為2027年4月1日至12月31日（部分日期不適用）。
聯合航空則是宣布推出台灣官方LINE帳號，為台灣旅客打造更便捷的互動管道，隨時掌握最新旅遊資訊、機票優惠及前程萬里飛行計劃會員消息。
為慶祝官方 LINE 帳號登場，聯合航空將於即日起至2026年12月25日期間推出活動雙重好禮回饋，第一重好禮邀請旅客加入聯合航空官方LINE帳號成為好友並完成參與互動遊戲，即有機會獲得美國、關島、東京來回經濟艙機票，第二重好禮則邀請旅客於上述活動期間內完成註冊前程萬里飛行計劃（MileagePlus）便有機會獲得額外里程數，以上好禮所適用之對象與條件請依活動官方說明為主。