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李四川競辦駁「圖利」說法 強調基泰應負賠償責任

稱涉及誹謗、《選罷法》 李四川競辦：告到底

九合一選戰倒數，名嘴李正皓昨（11）晚指稱，國民黨新北市長候選人李四川在基泰大直坍塌損鄰案中涉及「圖利建商」、「密室交易」。對此，李四川競選辦公室深夜強硬駁斥，強調相關說法已嚴重毀損李四川名譽，團隊正持續蒐集證據，「不會姑息如此惡劣的選舉抹黑文化，一定告到底」。基泰大直坍塌損鄰案發生至今已滿3年，部分受災戶仍未完成重建，而近期有受災戶反映，基泰原先承諾的租金補貼在3年期滿後停止，對市府協調成效有所不滿。針對此案，李正皓昨在直播及三立新聞台《新台派上線》中，援引自救會提供的錄音內容，質疑基泰建設曾於2023年前往時任台北市副市長李四川辦公室協商，並以此指控李四川與基泰之間存在「密室交易」、「密室協商」，甚至使用「圖利建商」等字眼。而針對李正皓說法，李四川競選辦公室表示，李四川過去已多次公開強調，基泰建設應對大直案負起應有責任，台北市政府也會持續督促基泰履行賠償義務，因此對於李正皓以「圖利」等字眼指涉李四川，競辦認為已屬公然抹黑。競辦並指控，李正皓先在「皓事之徒3.0」直播提出相關說法，晚間又在《新台派上線》與台北市議員苗博雅討論，後續相關內容再經媒體報導及網路轉傳，形成所謂「一條龍」操作；不過上述「抹黑」、「一條龍」等說法均為李四川競辦的政治指控。李四川競辦表示，李正皓及相關節目、報導內容已造成李四川名譽重大毀損，競辦認為可能涉及《刑法》第310條誹謗罪，以及《公職人員選舉罷免法》第104條所規範的散布謠言或傳播不實之事，因此將持續蒐集相關證據。競辦最後再次強調，選舉進入最後階段，團隊不會姑息相關指控，「一定會告到底」，也將透過司法程序釐清責任。