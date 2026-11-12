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資深音樂人羅大佑日前批評民進黨政府，並點名前總統蔡英文等人未生子「對下一代不會想太多」，台北市長蔣萬安卻稱讚「振聾發聵」，蔣事後澄清，他贊同批評政府，但未結婚生子一事，他認為無論有沒有，都不能作為能否做好政策的標準。對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（12）日受訪時表示，不知道幕僚是給了蔣萬安什麼資料，可能蔣萬安沒有完整地看到羅大佑說了什麼，一切以蔣所說的為主，他不多做評論。對於蔣萬安稱讚羅大佑「振聾發聵」引發爭議，蔣萬安事後在民眾黨直播上補充，行政院長卓榮泰等人透過不副署等傷害台灣民主，他贊成這一點；不過，沒有結婚生子便「不會為下一代想太多」，以及單身女性對國家的貢獻，他有不同看法，認為無論是否有沒有結婚、生孩子，都不應該當作不會做好兒少政策的判斷標準。沈伯洋上午在沈伯洋競選總幹事吳思瑤、民進黨台北市黨部主委吳沛憶陪同下，赴中正紀念堂二號出口旁發送第三期《順報》。沈伯洋上午受訪時表示，羅大佑那天講了非常多，可能在準備上面，不知道幕僚是給了蔣萬安什麼資料。他提到，蔣萬安覺得羅的發言是「振聾發聵」，可能蔣沒有完整地看到羅說了什麼，一切以蔣所說的為主，他不多做評論。對於蔣萬安與民眾黨議員候選人直播時談到，辯論被問到加Line心跳「噗通噗通」，沈伯洋說，可能是蔣的心情，當時蔣也有回應他，說有很多共同朋友，蔣的意思可能就是拉個群組之類的，但也沒有關係。媒體關切，台北101董事長賈永婕送禮物，包含台北101與故宮聯名的「節節如意茶具組」以及可愛的涼糖。沈伯洋說，禮物非常精緻、很可愛，賈董事長行銷101非常有一套，他們現在也是在行銷台北這座城市，之後除了要回送禮物以外，更多是要跟對方請益。針對昨天與寶林茶室的倖存者會面，沈伯洋說，對方一直在跟他反映幾件事情，包含當場查扣、第一時間稽查是否進行？後續有沒有趕緊讓它沒有辦法脫產？這三件事情都非常重要，也該更多調查。沈伯洋提到，對方畢竟不是市府，沒有那麼多資料，身體受到很大損傷，但對方仍心平氣和說，希望市政府能有好的檢討報告，未來才能防止類似的事情再發生，而這些都應該好好攤開來檢查。