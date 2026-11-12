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第三季營收改寫單季紀錄 八方雲集歸納2原因

Q4傳統旺季 雙品牌推「麻油雞新品」擴大買氣

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）董事會11日通過今年第三季財報，受惠台灣雙品牌持續展店、規模經濟效益擴大，累計前三季合併營收70.04億元，較去年同期的64.88億元成長7.97%，歸屬母公司淨利6.99億元，較去年同期的6.22億元成長12.34%，每股稅後盈餘（EPS）達10元，高於去年同期的8.9元。前三季累計營收、獲利與EPS也同步創歷年同期新高。八方雲集提到，第三季單季合併營收24.08億元，較去年同期的22.02億元成長9.35%，「創上市以來單季營收新高」，單季歸屬母公司淨利2.33億元、EPS為3.32元。八方雲集表示，第三季營收改寫單季紀錄，主要受惠門市量體擴大與單月業績高峰同步到位，7月合併營收8.06億元突破8億元關卡，8月以8.20億元改寫上市以來單月新高，9月雖銷售天數較少且逢中秋、教師節連假，仍達7.82億元，高於去年同期的7.21億元。獲利面，雙品牌門市網絡擴大帶來採購、生產與物流效率的紅利，八方雲集指出，加上持續落實「汰弱留強」、優化門市坪效與點餐動線，支撐前三季獲利創同期新高；今年第三季EPS 3.32元，略低於去年同期，主要反映雞肉、豬肉、油品及包材等原物料價格持續上揚，些微影響獲利。八方雲集說，營收與獲利基本盤來自「門市規模持續累積」，截至今年10月底，集團全球門市達1415家，包括台灣1327家、香港71家、美國17家；而台灣八方雲集與梁社漢排骨一年各自從1037家增至1061家、245家增至260家；合計淨增39家。整體外食市場維持溫和成長，八方雲集指出，1至9月的合併營收年增7.97%，成長表現優於整體市場。美國門店營運表現上，德州首家門市於9月在達拉斯都會區卡羅爾頓市（Carrollton）正式營運，美國門市由去年同期的12家增至17家，成為集團積極發展及快速成長的市場；第四季則有雙品牌推出麻油雞、豬腳系列冬季新品接棒，擴大熱食冬季買氣。展望後市，八方雲集指出，第四季向來是傳統旺季，10月在國慶日與台灣光復節兩波連假影響下，合併營收仍達8.19億元，較去年同期的7.66億元成長6.99%，為上市以來單月次高，累計前10月合併營收78.24億元，較去年同期的72.53億元成長7.87%，創歷年同期新高，第四季已獲得穩健開局的佳績。隨著氣溫轉涼，鍋貼、水餃搭配湯品類熱食需求將進一步升溫；美國德州Frisco門市已進入裝修階段，有望於今年底前開幕，讓加州、德州、亞利桑那州三州並進的布局進入實質貢獻期。八方雲集表示，將持續以門市獲利品質為優先推進展店，樂觀看待全年營收與獲利再創歷史新高的目標。