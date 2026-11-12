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韓國天團BTS睽違8年來台，將於11月19日、21日、22日在高雄世運主場館連唱3場。演唱會倒數一週，高雄地標85大樓也加入應援，塔身外牆打上大片紫光，還投出醒目的白色大字「KH LOVES ARMY!」，把「高雄愛阿米」直接寫進港都夜景，讓所有阿米都感到很溫馨，因為BTS還沒開唱，高雄85大樓已經先向阿米告白，整座高雄都成為夢幻的紫色。從投影畫面可見，紫光從85大樓頂端延伸到上半部塔身，白色的「KH LOVES ARMY!」有時單獨出現在牆面中央，有時一排接一排刷滿外牆。「KH」指的是高雄（Kaohsiung），「ARMY」則是BTS的官方粉絲名稱，台灣粉絲也暱稱「阿米」。這次85大樓把告白送給了專程來看演唱會的歌迷。85大樓之外，高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、市立圖書館總館及蓮池潭龍虎塔也接力亮起紫燈。高雄市長陳其邁日前更換上紫色系社群頭貼，手持BTS官方應援手燈「阿米棒」，搶先迎接粉絲。BTS這次帶著世界巡演《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》登上世運主場館，高市府預估3場將吸引逾15萬名歌迷。港都的應援也從地標延伸到吃喝，經發局準備面額50元的商圈夜市優惠券，農業局則用高雄香蕉、紅龍果推出期間限定的「Purple You」紫色果昔，讓阿米到高雄看完演唱會，還能接著逛夜市、喝一杯紫色應援飲。