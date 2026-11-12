不過兩性專家欣西亞分析，「一個人愛不愛老婆，和他能不能在誘惑面前守住對婚姻的承諾，這是兩個截然不同的問題。」

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一個人愛不愛老婆，與他面對誘惑時能否守住婚姻承諾，是兩個截然不同的問題。

▲黃仁勳過去接受訪問時，常深情談論自己有多愛老婆（如圖）、多重視家庭。（圖／資料照）

當遭受配偶外遇想要進行關係修復時，真正需要面對的不只是對方究竟還愛不愛我？重點在於這個人是否願意停止傷害，並且採取實際行動，重新建立這段關係的信任。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情風波狂燒，繼黃樂之後，外媒再踢爆黃仁勳外遇還有第二人，對象是一名公司高管、負責醫療保健業務的副總裁鮑威爾（Kimberly Powell），過往深情形象徹底破碎。不少人質疑黃仁勳滿口愛妻卻還外遇，根本是在撒謊，認為黃仁勳出軌並不代表他不愛妻子，只不過他同時也做出了傷害對方、背叛婚姻的選擇。黃仁勳過去經常分享與妻子的戀愛故事，對老婆深情的模樣，被網友封為「純愛戰士」，如今坦承婚外情顯得格外諷刺，不少人也質疑黃仁勳的寵妻行為根本是「假人設」。不過，兩性專家欣西亞發文分析，一般人會認為如果愛老婆就不會外遇，會外遇就是不愛、或是不夠愛，也常有人會將另一半的外遇歸咎於「他不再愛我、他一定很愛第三者，否則不會傷害我。」欣西亞從人類性學研究中發現，大眾總以為愛家愛妻的男人絕不出軌，反之，出軌就是不愛。但她指出，一個男人可能真心愛著妻子、珍惜家庭，然而當面對新的吸引力、慾望或其他心理需求時，仍可能做出傷害婚姻的選擇。這不代表這份愛是假的，但「不愛了」也絕不能成為背叛的藉口。而黃仁勳過去接受訪問時，常深情談論自己有多愛老婆、多重視家庭，欣西亞認為對方所說未必是假的，或許在他自己的認知裡，一直都是一個愛家、愛老婆的男人，他珍惜妻子、重視家庭，也沒有否定自己對妻子的感情，只不過他同時也做出了傷害妻子、背叛婚姻的選擇，這兩件事是可以同時存在的。欣西亞看完黃仁勳的事件，直言「愛不愛是一回事，願不願意為了這份愛，守住承諾、尊重伴侶，又是另一回事。」事實上，黃仁勳日前坦承外遇並向妻子、孩子們道歉，「我的行為傷害了她和我們的孩子，我所做的事沒有任何藉口，我深感抱歉。這一生，家人始終給予我愛與支持。他們值得我誠實、忠誠地對待，我卻辜負了他們，傷害了我們共同建立的生活。」而他也積極挽救家庭，除了對造成的傷害承擔全部責任，他也向家人喊話：「我愛你們。我知道，道歉無法挽回我已做出的事，我希望隨著時間過去，我們一家人能逐漸走出傷痛，我也能重新贏得你們的信任。」