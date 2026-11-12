我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一張圖看懂柯瑞與KD本季數據差多少。（圖／Gemini生成／記者陳昱慈監製）

金州勇士隊今（12）日帶著氣勢如虹的8連勝踢館休士頓，對決目前同樣繳出8勝3敗的休士頓火箭隊。這場西區頂尖強權的正面交鋒，最大看點莫過於勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）與昔日戰友、現效力於火箭的杜蘭特（Kevin Durant）再度在場上狹路相逢，不過兩人本季的進攻效率卻出現天差地別的差距。面對本季火力全開的柯瑞，火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）賽前受訪時毫不藏招，直接點出防守解答就是湯普森（Amen Thompson）。賽前被媒體問及火箭隊是否針對近期狀態火燙的柯瑞擬定特別的防守計畫時，主帥烏度卡不藏招給出了直接的答案：「湯普森（Amen Thompson）。」憑藉著頂級的運動天賦、臂展與橫移速度，年輕側翼湯普森或許將是火箭封鎖柯瑞的第一道大鎖。談起陣中充滿天賦、還有老將帶隊的火箭，勇士主帥科爾（Steve Kerr）賽前給予高度評價，他直言：「我們面對的是西區最出色的球隊之一，所以我非常期待看看雙方交手會是什麼樣的情況。」此外，談及昔日愛徒杜蘭特在本場比賽扮演的角色，科爾說：「我們會給所有球員提供對手的人員分析錄影帶，讓大家了解對方每名球員的特點與擅長之處。而凱文（杜蘭特）幾乎什麼都會，所以他肩上的任務也很艱鉅。」至於誰來守杜蘭特，科爾點名大齡菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）將承擔部分防守杜蘭特的任務。這場「勇火大戰」之所以話題性十足，除了兩隊戰績同為西區前段班外，柯瑞與杜蘭特本季截然不同的場上角色與數據表現，更成為美媒與球迷熱議的焦點。現年38歲的柯瑞本季夢回巔峰，不僅場均得分衝上2020-21賽季以來新高，投籃與三分命中率更是誇張地雙雙突破「50% / 45%」大關。反觀效力火箭的杜蘭特則徹底轉型為團隊輔助角色，場均得分、出手數與球權使用率皆創下自新秀賽季以來的生涯新低。