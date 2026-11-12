美國輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，近期接連被爆料醜聞，除了國安洩密疑慮以外，還涉及2段婚外情，眼看風暴還在擴散，外界格外關注，白宮究竟會如何表態。
根據《華盛頓郵報》11日報導，白宮目前不打算介入黃仁勳的去留問題，相關人事決定，將交由輝達董事會自行處理。
輝達董事會據報將於美國時間週三召開會議，討論包含黃仁勳CEO職位、臨時CEO人選等問題。
值得注意的是，黃仁勳先前曾獲美國總統川普（Donald Trump）公開表達信任，但這番表態主要針對先前的間諜疑雲，並不等於白宮已對後續曝光的第2段關係表態。
目前，外界關注的焦點，已從私人關係延伸至企業治理與公司聲譽，黃仁勳能否穩住輝達董事會的信任，後續是否還有新的調查結果曝光，將成為這場風波接下來的重要觀察指標。
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輝達董事會據報將於美國時間週三召開會議，討論包含黃仁勳CEO職位、臨時CEO人選等問題。
值得注意的是，黃仁勳先前曾獲美國總統川普（Donald Trump）公開表達信任，但這番表態主要針對先前的間諜疑雲，並不等於白宮已對後續曝光的第2段關係表態。
目前，外界關注的焦點，已從私人關係延伸至企業治理與公司聲譽，黃仁勳能否穩住輝達董事會的信任，後續是否還有新的調查結果曝光，將成為這場風波接下來的重要觀察指標。
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