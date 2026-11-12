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▲劉芷伊上個月發行性感寫真書，已賣到第二刷。（圖／翻攝自Dr. Chavelle 劉芷伊醫師﻿FB）

牙醫劉芷伊因身材火辣、五官清秀有氣質，獲得「牙醫界林志玲」、「台灣最美牙醫」的封號，她上個月推出的首本個人寫真也大受好評。近日，劉芷伊受訪時談到自己的理財觀，她認為自己現階段不需要買房，強調房子不一定是資產，自住的話其實是負債。另外，劉芷伊也有投資台股，她透露砸了800萬進去，但目前被套牢，只能先按兵不動。據《三立新聞網》報導，劉芷伊分享自己的理財觀，她說自己有投資台股但是沒有買房，雖然許多台灣人會覺得買房才能留住資產，但她認為，房子如果自住，每個月繳貸款，其實這就是負債而非資產：「因為現金流是出去的」。劉芷伊說自己現在除了當牙醫，也要經營短影音、社群，需要的現金流比較大，所以現階段的目標是先把工作做好，再設立被動收入，買房不一定是首要選項。至於台股部分，劉芷伊沒說自己投資哪支股票，只說她砸進去800萬，目前已被套牢，所以只能先放著不動。劉芷伊也提到當牙醫的收入高低，她表示很多牙醫系同學都月入上百萬，可是一天早中晚要接18個客人，其實很累。她自己以前也是這樣，最高紀錄一天狂接20個病人，忙到連上廁所的時間都沒有，因此她後來改變方向，專攻陶瓷貼片，目前只接自費患者，所以會有比較多自己的時間。而現年34歲的劉芷伊還是單身，已經空窗一年半了，她說自己早在30歲時就已經完成凍卵，雖然她對於結婚生子沒有一定的目標，但劉芷伊覺得世事難料，凍卵是給自己多個選擇機會。