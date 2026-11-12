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巴紐駐館預計11月完成撤離 機敏文件立即銷毀

立陶宛駐處傳被要求更名 陳明祺：沒有任何計畫

台、美學人計畫正式啟動 美方官員不接觸機密資料

台灣駐巴布亞紐幾內亞代表處遭巴紐政府要求撤離，外交部日前宣布關閉駐處、撤回人員。外交部政務次長陳明祺今（12）日表示，巴紐在中國壓力下要求台灣撤館，相關人員預計11月完成撤離，車輛等館產將透過拍賣處理，機敏文件則立即銷毀。此外，針對立陶宛傳出要求「駐立陶宛台灣代表處」更名，陳明祺重申，外交部沒有任何更動名稱的計畫；至於台美新簽署的「學人計畫」，他強調來台交流的美國官員不會接觸機密資料，台灣也正爭取未來能派員赴美。外交部6日宣布，因巴布亞紐幾內亞政府再度要求台灣駐處人員限期離境，經評估後決定關閉駐巴紐代表處，撤回派駐人員，並調整雙邊合作關係，陳明祺今受訪表示，「我們覺得很不幸地，在中國的壓力之下，巴紐決定扈從中國，要求我們撤館。」台灣基於國家尊嚴，以及全球駐外館處人力配置、資源投入的檢討，決定撤處。談到撤離進度，陳明祺指出，相關人員將依既定標準作業程序儘速撤離，館舍及館長職務宿舍則依租約辦理解約，車輛等館產將透過拍賣方式處理，「機敏文件就立即銷毀」，應該是11月會完成撤離。針對外媒報導立陶宛要求「駐立陶宛台灣代表處」更名，陳明祺則表示，台灣在立陶宛設處是雙方共同努力的成果，目的在於促進兩國民眾福祉，目前雙邊在雷射、半導體、教育及文化等領域都有實質進展。陳明祺強調，「外交部並沒有任何對名稱做任何更動的計畫。」他指出，立陶宛總統與總理也一再重申，駐處名稱是台灣的決定，立方予以尊重。立陶宛總統先前曾表示，與中國恢復外交關係不需要以台灣為代價，外交部對此表示贊同，將持續在現有架構下維持並推進台立關係。另外，台灣與美國10日在華府簽署「台灣學人計畫」（Taiwan Fellowship Program）合作瞭解備忘錄，由駐美代表俞大㵢與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯代表簽署。依計畫，美國聯邦政府人員將接受華語及區域研究訓練，完成後可赴台灣立法院、行政機關或民間組織交流，以深化美國官員對台灣事務的了解。對此，陳明祺表示，很高興台、美經過多年努力，終於有機會簽署學人計畫，未來美方官員來台接受華語訓練、參與政務實務運作，有助於更加熟悉台灣政務的推動。至於美國官員進入政府機關是否涉及機密資料？陳明祺強調，「他們過來台灣的話，不會牽涉到機密資料」，主要是參與、觀察一般政務運作。他也表示，「當然我們也在爭取，之後有機會的話，我們是不是也能夠派人出去？」盼建立雙向交流機制。