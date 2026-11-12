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航班比疫情前成長102% 今年總旅客數比去年多一成

台中國際機場是全中台灣超過700萬民眾的重要出入門戶，近年新增不少航線，旅運量大增，從2023年的近150萬人次，到今年前9月超過268萬人次；起降架次也從整年1.89萬變成前9月的2.46萬。交通部長陳世凱日前表示，台中機場航機維修區第一階段招租作業預計在明年上半年啟動，進一步提升航機維修量能。不只有台中機場此外，民航局2045年系統規劃經國發會審議後已報行政院核定，持續辦理松山、台中、高雄機場等整體規劃。高雄機場持續辦理新航廈、滑行道系統改善、北側圍牆及排水等工程，提升飛航安全與作業環境品質。松山機場則推動國際線航廈耐震補強、裝修及設施更新，並辦理跑滑道道面整建維護工程，強化機場設施安全與服務品質。根據交通部業務報告，今年夏季班表我國國際、兩岸航點較疫情前恢復77%，定期航點共106處；平均每週超過3000班也比疫情前大幅成長超過一倍。其中高雄、台中機場新闢及復飛8條航線， 分別為高雄-小松/石垣島、台中-熊本/釜山/ 成都/札幌/成田/青島，便利中南部地區旅客行程規劃。隨著航空客運需求持續攀升，今年前9月航班總起降架次為41.9萬架次，較去年同期增加5.6%；總旅客數為5,610.6萬人次， 較去年同期增加10.1%；總貨運噸數為209.4 萬公噸，較114年同期增加9.4%。