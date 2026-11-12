我是廣告 請繼續往下閱讀

00757分割決議 11月13日起開放電子及書面投票

00757分割後 投資買進1張降至約2萬元

有「海外ETF股王」之稱的統一FANG+ ETF（00757）受惠美股科技巨頭股價漲勢，股價一路飆升，買進1張目前約要13.5萬元左右。為降低投資門檻，統一投信宣布，將於12月3日召開受益人會議，決議是否通過分割案。若淨值介於120.00至139.99元間，分割倍數為6倍；若淨值介於140.00至159.99元間，分割倍數為7倍，以此類推，依目前價格推估，分割完成後，買進1張所需價格從13.5萬元降至2萬元左右，讓小資族更容易布局美國科技股。統一投信表示，00757分割的開會通知書及表決票已經寄出，受益人可以選擇電子或書面投票，無需親自出席受益人會議。若在不同券商持有00757，因集保會歸戶，投票一次即可。電⼦投票時間為11月13日上午7時起⾄11月30日晚間11時59分⽌，書面投票的截止時間為11月30日下午4時30分前。凡是在10月30日前買進並持有00757，一股就能參與投票，即便後來賣出持股，還是擁有這次投票資格。00757分割決議通過標準，需要已發行受益權單位總數1/2以上的受益人參與投票，且參與投票的受益人總數1/2以上，皆投下同意票，才能確定啟動分割。若分割案順利通過，00757將以12月3日受益⼈會議當日的基金淨值計算，採分割後每單位淨值不低於發行價20元為最大整數倍，作為實際分割倍數。若淨值介於120.00至139.99元間，分割倍數為6倍；若淨值介於140.00至159.99元間，分割倍數為7倍，以此類推。ETF分割是把每一個受益權單位「一分為多」，分割前後的總資產、持股內容、追蹤指數完全不變，受益人權益不會受到影響。以1拆7為例，投資人原本持有一股00757，分割後持有的單位數會變成7股，每單位淨值也會降低至原本的1/7。依目前價格推估，分割完成後，投資買進一張00757所需的價格約降⾄2萬元左右，有利投資人進行資產配置及小資族布局美股行情。統一投信表示，分割的目的是讓交易價格回到較親民的區間，降低單筆投入金額、提高投資人資金運用彈性，有利成交量能。00757成分股精選10大科技巨頭，包括輝達、博通、美光、帕蘭泰爾、微軟、谷歌、亞馬遜、META、網飛、蘋果，採每季等權重再平衡機制。統一投信提醒，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，投資人選擇ETF時可觀察相關金融市場的政經議題變化及評估個人風險承受程度，以作為投資布局時的參考依據。