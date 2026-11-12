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涉詐公款私用未釐清！謝典霖延押2個月

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌以議會公款設宴賄選、詐領公帑私用，羈押期滿前夕迎來關鍵裁定！彰化地院今（12）日正式裁准檢方聲請，諭令謝典霖「延長羈押2個月」。這意味著即使他順利當選議員，若未能在12月25日就職日前移審獲保，將徹底無緣角逐下屆正副議長！現年47歲的謝典霖自30歲起便坐上議長寶座，本屆原全力尋求「6連霸」紀錄。在此之前，謝家內部為了該進軍縣長大位或力保議長席次，謝典霖與爭取國民黨縣長提名未果的立委姊姊謝衣鳳，曾上演近半年的「姊弟之爭」；儘管謝家事後由長輩出面定調不角逐縣長，謝典霖也坦承退讓是為了防範司法政治追殺，但父子倆仍因涉嫌在議會舉辦造勢餐會、不當挪用公帑，遭彰化地檢署發動多波大規模搜索，先後傳喚超過50人到案說明。全案偵辦期間掀起地方政壇巨浪，謝典霖母親、前立委鄭汝芬訊後獲100萬元交保，謝典霖服務處主任劉宸佑及彰化縣議會法制室主任黃于賓亦各獲30萬元交保。隨著首波2個月押期屆滿，法院考量謝新隆涉案情節主要集中於6月23日的議會餐敘期約賄選，且到案後坦承犯行、案情初步釐清，在收押第54天後，法院於前天裁准謝新隆以1,000萬元具保停押，並限制出境出海8個月、每日向派出所報到。相較於父親認罪獲保，謝典霖的司法處境急轉直下。檢方查出，謝典霖除涉嫌核銷餐宴費用，另涉及多起巧立名目詐取公款私用的貪污情節，金流及相關事證尚未完全釐清，因此向法院聲請延長羈押2個月。彰化地院承審法官昨日下午4時召開延押庭，庭訊歷時約一個半小時結束，謝典霖隨即被押解還押彰化看守所；地院今日上午正式下達書面裁定，裁准謝典霖自押期屆滿日起延長羈押2個月。由於本次延押期長達2個月，謝典霖若想保住議長連任機會，唯一的生機在於檢方於近期偵查終結並火速提起公訴，謝典霖才能在全案移審彰化地院時，力拼法官裁定具保停押重獲自由。法界與政界人士分析，依據地方制度法及公職人員選舉相關規範，議員必須完成就職宣誓才能行使職權並參與正副議長選舉投票。若全案未能在12月25日議員就職日前完成起訴移審交保，即便謝典霖選票過關當選議員，也將因人身自由受限無法親自出席就職典禮，正式宣告與下屆彰化縣議會正副議長寶座擦身而過。